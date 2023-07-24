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Canım Kardeşim’in çocuk yıldızı Kahraman son haliyle ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

24.07.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Canım Kardeşim unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan filmin çocuk yıldızına Kahraman Kıral hayat veriyordu. Şimdilerde 59 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Canım Kardeşim’in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaşan çocuk oyuncu Kahraman Kıral’ın son halini görenler şaştı kaldı.

kahraman

Filmde parasızlığa ragmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri oldugunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

canım-kardeşim-kahramanın-son-hali-şaşırttı

1972–76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kahraman Kıral bu fimdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

kahraman-kıral

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

kahraman-kıralın-son-halini-gören-şaştı kaldı

1976'da sinemayı bırakan Kahraman Kıral daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.

canım-kardeşim-çocuk-yıldız-son-hali

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