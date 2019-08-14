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Canını hiçe sayıp otoyola atlayan adam, yavru kediyi böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Otoyolda araçların arasına atlayan kediyi, canını hiçe kurtardı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Otoyolda seyir halindeki araçların arasına atlayarak hayatını tehlikeye atan kediyi, canını hiçe sayarak kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcının takdirini toplarken, kahraman adamın yavru kediyi kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
kedi otoyol sosyal medya

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