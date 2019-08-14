Canını hiçe sayıp otoyola atlayan adam, yavru kediyi böyle kurtardı

Otoyolda seyir halindeki araçların arasına atlayarak hayatını tehlikeye atan kediyi, canını hiçe sayarak kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcının takdirini toplarken, kahraman adamın yavru kediyi kurtardığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

