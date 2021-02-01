Canını zor kurtarsa da bunu yapmaktan vazgeçmiyor!

Ultimate Survival ile adını duyuran Bear Grylls, şimdiye kadarki en destansı macerasıyla geri dönüyor ve her görevi nasıl tamamlayacağına siz karar veriyorsunuz.

Bir safari bölgesinde elektrik kesintisi olduğunda, sorunu çözmesi için Bear Grylls çağrılır ama Bear Grylls’in bu sefer sizin yardımınıza ihtiyacı var.

Bear Grylls'i bu sefer de vahşi hayvanların kaçtığı bir koruma alanında izleyeceğiz. Ancak küçük bir farkla, bu sefer kararları biz vereceğiz. Aynı Black Mirror: Bandersnatch'te olduğu gibi kritik an geldiğinde Bear Grylls'in ne yapması gerektiğini ekrandan biz seçeceğiz.

Bear Grylls’le maceradan maceraya koşacağınız bu film, 16 Şubat’ta Netflix’te izleyiciyle buluşuyor.



