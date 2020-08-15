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Çankaya’dan 312 üniversiteli adayına tercih desteği

ANKARA HABERLERİ  | 15.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapan öğrencilere ücretsiz tercih desteği verdi.

Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapan öğrencilere ücretsiz tercih desteği verdi. Karacan Akademi işbirliğinde, 6-14 Ağustos tarihleri arasında verilen danışmanlık hizmetinden 312 öğrenci yararlandı.
Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hizmet binası girişindeki ofiste ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi. Karacan Akademi işbirliğinde 5 uzman rehber tarafından yürütülen, 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta biten danışmanlık hizmetinden 312 öğrenci yararlandı. Hafta sonu da dahil 9 gün randevu sistemi ile yürütülen hizmet, koronavirüs salgını tedbirlerine uyularak verildi.
Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercih için ücretsiz danışmanlık hizmetinden onlarca öğrencinin yararlandığını söyledi. Üniversite yolundaki tüm gençlere başarılar dileyen Taşdelen, pandemi sürecinin başta eğitim ve öğretim olmak üzere her alanda hayatı sekteye uğrattığını ancak bu zamanları hep birlikte aşarak yeniden Çankaya’nın kütüphanelerinin ve tüm merkezlerinin gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi. 100. Yıl ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerinin yanı sıra Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezindeki gençlerin ders çalışabilecekleri kütüphanelerin yakında yeniden hizmete açılacağını kaydeden Taşdelen, Maltepe Park AVM olarak bilinen alanı büyük bir gençlik merkezi olarak, gençlerin hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi. Alper Taşdelen, “Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına çalışmalarına devam ettiğimiz Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde, bin kişilik kütüphanenin yanı sıra 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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