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Çankırı'da dehşete düşüren kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 21:23 | Son Güncelleme

Çankırı'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çankırı-Kastamonu yolu köprülü Kavşak mevkisinde Yalçın Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan İsmail Kara'ya çarptı. Çarpma sonucu yaya havada takla atarak karşı şeride düştü.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yayaya ilk müdahaleyi yaptı. Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Kara yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay esnasında Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı. Araç sürücüsü Yalçın Ç. gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı-Kastamonu yolu çankırı kaza ismail kara

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