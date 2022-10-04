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Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

04.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Y.M. (70) idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.M'nin cesedi morga kaldırıldı.

Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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