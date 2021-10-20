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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

20.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Eldivan ilçesinde bir adreste yaptığı aramada, 13,860 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 11 kök Hint keneviri, 28 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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