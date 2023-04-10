Cankurtaran nasıl yazılır, cankurtaran yazımı nasıl olmalıdır? Cankurtaran ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçenin içerdiği birleşik sözcüklerin ayrı veya bitişik olarak yazılabildiği bilinir. Yani her bir birleşik sözcük bitişik olarak yazılmaz. Dolayısıyla bir birleşik sözcüğün doğru yazılışının ayrı mı bitişik mi olduğunun öğrenilmesi amacıyla mutlaka TDK'ye başvurulmalıdır. TDK'nin gerek güncel sözlüğü gerek ise Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında birleşik sözcüklerin doğru yazılışları mevcuttur. Cankurtaran da bir birleşik sözcük olarak doğru yazılışı güvenilir kaynaklardan incelenmesi gereken kelimelerdendir. İki ayrı sözcüğün birleşiminden oluşan bu isim türündeki kelimenin doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise yer aldığı örnek cümlelere göz atılması yeterlidir.

Bir sözcüğün birleşik kelime olduğu bilindiği zaman bu sözcüğün nasıl yazıldığı merak konusu olur. Çünkü birleşik kelimelerin ayrı veya bitişik olarak yazılabildiği bilinir. Belli başlı kurallar çerçevesinde doğru yazılışları belirlenen birleşik kelimeler arasında cankurtaran da yer alır. Can ve kurtaran sözcüklerinin birleşmesi ile oluşan bu birleşik kelime isim türündedir. TDK kapsamında doğru yazılışı açıklanan bu isim sözcüğüne yönelik yaygın olarak yanıt aranan soru ise "Cankurtaran ayrı mı yazılır?" şeklindedir. Bu soruya verilmesi gereken yanıtın doğru olması için de mutlaka TDK tarafından sunulan kaynaklara başvurulmalıdır.

İki ayrı sözcüğün birleşiminden oluşan cankurtaran kelimesi ayrı olarak yazılmaz. Dolayısıyla "Cankurtaran bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı "evet" olmalıdır. Nitekim TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nun bitişik olarak yazılan birleşik kelimeler kategorisinde bu sözcüğe rastlanır. Cankurtaran yazımının bitişik şekilde olmasının nedeni ise bu sözcüğü oluşturan "kurtarmak" kelimesinin "-An" sıfat-fiil ekini almasıdır. Kalıplaşmış ifadelerden olan cankurtaranın doğru ve yanlış yazılışları bu bilgiler çerçevesinde aşağıdaki gibi gösterilebilir;

Cankurtaran (doğru yazılışı)

Can kurtaran (yanlış yazılışı)

Cankurtaran yazımı ile ilgili örnek cümleler

TDK güncel çevrim içi sözlüğünde cankurtaran sözcüğü aratıldığı zaman bu kelimenin isim türünde olduğu görülür. Ayrıca cankurtaran doğru yazılışının bitişik şekilde olduğu da bu kaynak üzerinden doğrulanabilir. Bununla beraber cankurtaran sözcüğünün iki temel anlamı mevcuttur. Cankurtaran TDK anlamı şu şekildedir:

Yaralı veya hasta taşımaya uygun olarak hazırlanmış olan özel araç, ambulans.

Plaj veya havuzda yüzme bilmeyenleri tehlike anında kurtaran ve uyaran kimse.

Yukarıda iki temel anlamı belirtilen cankurtaran sözcüğü ile çeşitli cümleler kurulabilir. Günlük yaşamda da farklı bağlamlarda sesletilen ya da yazılı metinlerde kullanılan bu sözcük ile kurulabilen cümle örnekleri aşağıdaki gibidir;