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Birçoğu nasıl yazılır? Birçoğu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

21.03.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamir, zarf, sıfat, isim, fiil ve belirteç gibi farklı türlerde olan sözcükler ile Türkçenin son derece zengin bir dil olduğu söylenebilir. Pek çok sözcüğün doğru yazılışının yaygın olarak araştırılmasının temel nedenlerinden biri de Türkçenin zengin bir dil olmasıdır. Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğüyse sözcüklerin doğru yazılışlarının kolaylıkla öğrenilmesini sağlar. Bu sözcük ile oluşturulan cümle örnekleri ise doğru yazılışının ezberlenmesini destekler.

Birçoğu nasıl yazılır? Birçoğu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilebilmesi için TDK tarafından kullanıcılara sunulan çevrim içi güncel sözlük kullanılabilir. Bu güvenilir kaynak üzerinden birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığının kontrol edilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu kaynağa göre birçoğu sözcüğünün nasıl yazıldığı açıklanabilir. Ayrı olarak mı yoksa bitişik mi yazıldığı sıklıkla karıştırılan birçoğu sözcüğü zamir görevinde kullanılır. Birçoğu doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise bu kelimenin cümle içerisindeki örnek kullanımlarına göz atılması uygundur.

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Birçoğu nasıl yazılır?

Farklı türdeki kelimelerin bitişik sözcükler grubuna dahil olabildiği bilinir. Dolayısıyla Türkçede pek çok ayrı olarak veya bitişik olarak yazılan birleşik sözcüğün mevcut olduğu hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda günlük yaşamda farklı bağlamlarda kullanılan birçoğu sözcüğünün nasıl yazıldığının da açıklanması gerekir. Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğünden birçoğu yazımı sorgulanabilir. Güvenilir kaynaklara dayanarak "Birçoğu ayrı mı yazılır?" sorusunun "hayır" olarak yanıtlanması mümkündür. Yani birçoğu doğru ve yanlış yazılışı aşağıdaki gibidir;

  • Birçoğu (doğru)
  • Bir çoğu (yanlış)

Yukarıda belirtildiği üzere "Birçoğu bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı "evet" şeklindedir. Geleneksel olarak bitişik yazılan bu sözcük, zamir görevinde kullanılır. Hem konuşma dilinde hem de yazılı dilde sıklıkla kullanılan bu sözcüğün anlamı ise TDK üzerinden öğrenilebilir.

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Birçoğu yazımı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışı bitişik şekilde olan birçoğu, zamir sözcükleri arasındadır. Herhangi bir şeyin ya da kişinin çok sayıda olduğunu belirtmek için kullanılan bu sözcük, günlük yaşamda yaygın olarak sesletilir. Birçoğu TDK kapsamındaki tanımının da "çok sayıda olan kimse veya şey" şeklinde olduğu görülür. Adıl yani zamir olan birçoğu sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Günümüzde insanların birçoğu tabuların yıkılması gerektiğinin farkında.
  • Öğrencilerin birçoğu mevcut eğitim sisteminde birtakım değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünüyor.
  • Hayallerinin birçoğundan kendine olan güvensizliği yüzünden vazgeçen Ali, artık yeni adımlar atmak için hazır olduğunu fark etti.
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