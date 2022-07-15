Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları ne iş yapar? Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları, film ve görsel içerikler için genel canlandırma performansı gerçekleştirmektedir. Bu canlandırmaların tasarımının yapılması ve yönetiminin sağlanması yine bu bölümden mezun olanların görevleri arasındadır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları, medya sektörünün gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bir Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezununun görevleri, filmlerde veya görsel içeriklerde canlandırma yapılması, bu canlandırmalar için tasarım oluşturulması ve yönetilmesidir. Bunlara ek olarak;

• Canlandırma filmi tasarım aşamalarını hazırlamak ve filmin kurgusunu yapmak,

• Kamera açılarını belirlemek,

• Senaryoya uygun müzik seçimlerini yapmak,

• Oyuncuları yönetmek,

• Oyunculara karakterler hakkında bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak,

• Kullanılacak dekor veya kostümler hakkında görüşlerini bildirmek,

• Senaryo için uygun olan çevrenin araştırmasını yapmak ve düzenlemek,

• Televizyon programları ve reklam filmlerinin kurgusunu hazırlamak ve yönetimini yapmak,

• Film kurgusu esnasında ihtiyaç duyulan canlandırma çalışmaları için uygun performans sanatçılarını seçmek,

• Canlandırma filmleri hakkında danışmanlık yapmak, canlandırma filmi tasarım yönetimi mezunlarının başlıca görevleri arasında yer alır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları iş imkanları nelerdir?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları, sinema ve televizyon sektörü içerisindeki pek çok çalışmada yer alabilir. Bu bölümden mezun olanlar, senarist, yardımcı yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, sanat yönetmenliği, yapımcılık ve akademisyenlik gibi mesleklerde çalışabilmektedir. Bu bölümden mezun olup akademik kariyer yapmak isteyen kişiler, ALES’te yeterli puanı alıp devlet veya vakıf üniversitelerinde çalışabilmektedir.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümünden mezun olanlar, medya sektörü için önemli alanlarda çalışabilmektedir. Bu alanlar genellikle haber bültenleri, reklamlar, tiyatro ve televizyon şovlarıdır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü nedir?

Sinema ve medya sektörü için görsel içerikleri canlandıran, tasarlayan, yöneten meslek grubu Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümüdür. Bu bölümün en temel amacı, film tasarım sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır. Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü, medya sektöründe yer alan tüm kuruluşlar için teorik ve pratik uygulamaları gerçekleştiren öğrencileri yetiştirir. Bu süreç 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Devamlı olarak değişen ve gelişen medya sektörüne uyum sağlayabilecek uzmanlar, bu bölümde yetiştirilir.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Canlandırma film tasarım ve yönetimi bölümü eğitim süresi 4 yıldır. Bu dört yılın ilk yılında, film tasarımı ve filmlerin yapım aşamaları öğretilir. İkinci yılında canlandırma teknikleri konusunda eğitimler verilir. Üçüncü yılında sinema ve sinema tarihi üzerine eğitimler verilir. Son yılında ise staj ve pratik uygulamalar yapılarak öğrencilere beceri kazandırılır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü dersleri nelerdir?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümünün sinema tarihinden simülasyon kuramlarına kadar geniş bir ders programı bulunur. Bu dersler arasında uygulamaların yanı sıra teorik bilgiler de temelden başlayarak verilmektedir. Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümü dersleri şunlardır:

• Film Tasarımına Giriş

• Kitle İletişim Kuramları

• Film Yapım ve Yönetimine Giriş

• Canlandırma Sineması

• Temel Tasarım

• İletişim Toplumbilim

• Dünya Sinema Tarihi

• Canlandırma Teknikleri ve Sinema Tarihi

• Sayısal Ortama Giriş

• Çağdaş Sinema Tarihi

• Geleneksel Canlandırma Teknikleri

• Canlandırma Desen

• Simülasyon Kuramı ve Sinema

• 2D Bilgisayar Canlandırması

• 3D Bilgisayar Canlandırması

• Sinema Estetiği

• Staj

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi öğrencileri bu derslerden 4 yıl boyunca sorumludur. Sinema ve televizyon alanlarında kolayca iş bulunabilmesi için tüm derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Lisans Diploması almaya hak kazanacaklardır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde yer alan kuruluşlarda çalışabilmektedir. Bunlar, film ajansları, film setleri ve reklam şirketleridir. Bu bölümün mezunları, kamu sektöründe yer alan dizi, sinema, televizyon endüstrisinde ihtiyaç duyulan metin ve senaryo yazarlığı, yönetmenlik, yapımcılık, görüntü yönetmenliği, ses, ışık, kurgu ve sanat yönetimi ekiplerinde iş bulabilmektedir.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Son dönemlerde artan pek çok özel radyo ve TV kuruluşları Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi bölümünden mezun olan kişiler ile çalışmalar yürüterek medya sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümün mezunları, film çekim stüdyoları ve film setlerinde çalışabilmektedir. Bunlara ek olarak dizi, reklam, sinema endüstrisinin tüm yapım aşamaları, senaryo yazarlığı, metin yazarlığı, yönetmenlik, yönetmen yardımcılığı, yapımcılık, yapım yardımcılığı, görüntü – ses – ışık – kurgu ve sanat yönetimi ekiplerinde iş olanağı oldukça fazladır. Geniş çalışma alanına sahip bu meslek, bayanların da medya sektöründe yer almasına imkan tanımış ve bu bölüme karşı ilgiyi arttırmıştır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Mesleği Çalışma Ortamı ve Şartları Nelerdir?

Her mesleğin çalışma koşulları ve şartları içerisinde birtakım zorluklar barındırır. Bu nedenle üniversite tercihleri yapılmadan önce seçilen meslek hakkında detaylı bilgi edinmek faydalı olacaktır. Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi mesleğinin çalışma koşulları, devamlı olarak değişebilmektedir. Çekim için kullanılan stüdyoların dışında zaman zaman açık hava veya kapalı mekanlarda çalışılır. Çalışma saatleri düzensizdir. Film sektöründe çalışmayı tercih eden kişiler, kimi zaman karanlık, tozlu veya kokulu ortamlara maruz kalabilir. Tüm bunlara ek olarak bu bölümü tercih eden kişilerin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması gerekir. Çünkü çekim esnasında diğer set işçileri ile etkileşim halinde olacaklardır.



