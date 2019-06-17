Mynet Trend

Canları pahasına onu bataklıktan çıkardılar! O anlar kameraya yansıdı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bir grup bisikletli canları pahasına bataklıkta can çekişen atı kurtardılar. Kameraya yansıyan o nefes kesen anlar ve atın kurtuluşu ise insanlık ölmemiş dedirtti.

Bisikletli bir grup Fransa’daki turları esnasında bataklığa dönüşmüş bir kanalın içinde çırpınan bir şeyler olduğunu gördüler.

raddadhast1

Yakınlaştıklarında bunun bir at olduğunu anladılar. Bisikletliler derhal yardım etmek için kollarını sıvadılar.

At, çırpındıkça daha da yoruluyor ve dibe batıyordu.

Neyse ki bisikletliler doğru zamanda doğru yerdeydiler. Bisikletlerinden atlayan bisikletçiler ata yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar.

raddadhast2

Bisikletçiler atı kanaldan çıkarmak için aceleyle bir plan yaptılar.

Bisikletçilerden biri atın arkasına doğru atladı ve ayaklarıyla belini iple bağladı, diğerleri de yavaşça çekmeye başladı.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen bisikletçiler çabalamaktan vazgeçmediler. Neyse ki sonunda çabaları işe yarayarak atı kanaldan çıkardılar. Olayın şokunu atlatamadığı her halinden belli olan at
bisikletçilere minnettarlığını hemen belli etti.

raddadhast3

O zorlu anlar ise kameraya yansıdı.

Eğer o vakitte bisikletçiler oradan geçmeseydi zavallı at muhtemelen ölmüş olacaklardı. İyi ki de oradan geçmişler.

Eşsiz yolculuğu böyle izledilerEşsiz yolculuğu böyle izlediler
Bu garip şeylerin ne işe yaradığını duyunca aklınız şaşacak!Bu garip şeylerin ne işe yaradığını duyunca aklınız şaşacak!
Adı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınızAdı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler at bisiklet kamera bisikletli

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Ünlü çift ilk defa paylaştı

Japonlar bunu da yaptı! Hamsinin benini çıkarıp...

Japonlar bunu da yaptı! Hamsinin benini çıkarıp...

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

Bu görüntü sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel olmak için kullandıkları şeylere şaşıp kalacaksınız!

Bu garip şeylerin ne işe yaradığını duyunca aklınız şaşacak!

Adı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınız

Adı bile Kirli! Nedenini ise duyunca çok şaşıracaksınız

Bu görsellerde photoshop olmadığına inanamayacaksınız!

Bu görsellerde photoshop olmadığına inanamayacaksınız!

Nedir bu kadınların başına gelenler!

Yok böyle talihsizlik! Nedir bu kadınların başına gelenler

Belki adlarını hiç duymadınız ama izleyince nefesiniz kesilecek!

Belki adlarını hiç duymadınız ama izleyince nefesiniz kesilecek!

Bir orası eksikti demeyin! Bu desenlere hayran kalacaksınız

Yeni trend: Boyun dövmeleri! Neler yaptırmışlar neler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.