Canları pahasına onu bataklıktan çıkardılar! O anlar kameraya yansıdı

Bisikletli bir grup Fransa’daki turları esnasında bataklığa dönüşmüş bir kanalın içinde çırpınan bir şeyler olduğunu gördüler.

Yakınlaştıklarında bunun bir at olduğunu anladılar. Bisikletliler derhal yardım etmek için kollarını sıvadılar.

At, çırpındıkça daha da yoruluyor ve dibe batıyordu.

Neyse ki bisikletliler doğru zamanda doğru yerdeydiler. Bisikletlerinden atlayan bisikletçiler ata yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar.

Bisikletçiler atı kanaldan çıkarmak için aceleyle bir plan yaptılar.

Bisikletçilerden biri atın arkasına doğru atladı ve ayaklarıyla belini iple bağladı, diğerleri de yavaşça çekmeye başladı.

Karşılaştıkları zorluklara rağmen bisikletçiler çabalamaktan vazgeçmediler. Neyse ki sonunda çabaları işe yarayarak atı kanaldan çıkardılar. Olayın şokunu atlatamadığı her halinden belli olan at

bisikletçilere minnettarlığını hemen belli etti.

O zorlu anlar ise kameraya yansıdı.

Eğer o vakitte bisikletçiler oradan geçmeseydi zavallı at muhtemelen ölmüş olacaklardı. İyi ki de oradan geçmişler.

