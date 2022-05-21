CANLI | Anadolu Efes-Real Madrid

THY Euroleague’de Dörtlü Final’in ilk buluşmasında Olympiakos’u Micic’in son saniye üçlüğüyle deviren temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İşte detaylar...

İLK YARI SONUCU

Anadolu Efes: 29

Real Madrid: 34

ÜST ÜSTE 6. FİNAL

Anadolu Efes’in finale yükselmesiyle Euroleague Dörtlü Final’de üst üste altıncı kez bir Türk takımı şampiyonluk maçına çıkıyor. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’de Fenerbahçe, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ise Anadolu Efes finale yükselerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük organizasyonunun finalinde temsil etmiş oldu. 10 şampiyonlukla Euroleague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sayısını 11’e yükseltmek için Anadolu Efes’le karşılaşıyor.

''KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ''

Real Madrid ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, "Bir kez daha finaldeyiz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine ve kendimize çok güveniyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Üç yıldır üst üste final oynuyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Ve kazanan taraf inşallah biz olacağız. Günlük performanslar çok etkili olacak." diye konuşmuştu.

