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CANLI | Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı! Hasan Arat ve Serdal Adalı karşı karşıya...

03.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Beşiktaş'taki seçimde başkanlık için Hasan Arat ve Serdal Adalı yarışıyor.

CANLI | Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı! Hasan Arat ve Serdal Adalı karşı karşıya...

Beşiktaş’ta, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Ahmet Akpınar’ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışıyor.

Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.

"BİR YERE GİDİYORSAM; O FUTBOLCUYU ALIR GELİRİM"

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Başkan adayı Serdal Adalı: "Transfer öyle kurgu resimlerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam; o futbolcuyu alır gelirim. Aday olduğumu açıkladığımda nedense birileri çok rahatsız oldu. O andan itibaren sosyal medyadan saldırmaya başladılar. Ben ortalığı germemek için herhangi bir cevap vermedim. Bu tip cevapların yerinin ve genel kurul olduğunun bilincindeyim."

"JÜBİLEMİ BEŞİKTAŞ'TA YAPACAĞIM"

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Serdal Adalı: 'Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diye bir söylem var. Camiayı ayrıştırmaktan başka bir işe yaramayan bu söylemlerden vazgeçelim. Ben Beşiktaşlıyım, jübilemi Beşiktaş'ta yapacağım. Bugün Beşiktaş'ımız için milattır. Sıkıntıları, üzüntüleri ve bunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Stadın kapasitesini artıracağız, misafir tribününde düzenlemeler yapacağız, bilet fiyatlarını düşüreceğiz."

"BANA AZ ÖNCE 20 SENEDİR NEREDE DEDİ"

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Beşiktaş başkan Hasan Arat: "Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana az önce 20 senedir nerede dedi. Sanırım yazıyı hazırlayanlar iyi hazırlamamış. Benim formam müzede duruyor. Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz?"

"BUGÜN KENDİ İRADENİZLE BEŞİKTAŞ ZİHNİYETİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

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Hasan Arat: "Bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır."

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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