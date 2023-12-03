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Beşiktaş 35. Başkanı Hasan Arat'ın ilk sözleri! "Bu gece bitmedi"

03.12.2023 22:35 | Son Güncelleme:
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Serdal Adalı karşısında oyların çoğunluğunu alarak Beşiktaş'ın 35. Başkanı olan Hasan Arat ilk açıklamasında "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun" derken, "Bu gece bitmedi" ifadelerini kullandı. İşte Hasan Arat'ın ilk sözleri.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Hasan Arat, Serdal Adalı karşısında oyların çoğunluğunu alarak Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu.

Siyah-Beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi'nin ardından yeni başkanı olan Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

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"İŞİMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

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Matematiksel olarak başkanlığı kesinleşmesinin ardından konuşan Hasan Arat "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız, iyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi"

ATATÜRK VE SEBA SÖZLERİ

"Başta bizlere bu vatanı emanet eden ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, Beşiktaş'ın şehitlerini ve gazilerini, onursal başkanımız Süleyman Seba'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

"SERDAL ADALI BÜYÜK BEŞİKTAŞLIDIR"

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Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden, takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir evet, ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı, büyük Beşiktaşlıdır! Bunu herkes böyle bilmeli."

"GURUR DUYACAKSINIZ"

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"Çocuklarımıza sesleniyorum, Beşiktaşlı olmaktan gurur duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum, öncelik sizin olacak. Derneklerimize sesleniyorum, artık sizlerle bir bütünüz. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum."

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