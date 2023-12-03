Beşiktaş 35. Başkanı Hasan Arat'ın ilk sözleri! "Bu gece bitmedi"

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Hasan Arat, Serdal Adalı karşısında oyların çoğunluğunu alarak Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu.
Siyah-Beyazlılar'da Ahmet Nur Çebi'nin ardından yeni başkanı olan Hasan Arat açıklamalarda bulundu.
Matematiksel olarak başkanlığı kesinleşmesinin ardından konuşan Hasan Arat "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız, iyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi"
"Başta bizlere bu vatanı emanet eden ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, Beşiktaş'ın şehitlerini ve gazilerini, onursal başkanımız Süleyman Seba'yı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."
Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden, takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim, kardeşimdir evet, ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı, büyük Beşiktaşlıdır! Bunu herkes böyle bilmeli."
"Çocuklarımıza sesleniyorum, Beşiktaşlı olmaktan gurur duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum, öncelik sizin olacak. Derneklerimize sesleniyorum, artık sizlerle bir bütünüz. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum."