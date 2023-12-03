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CANLI | Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımına geçildi! Hasan Arat ve Serdal Adalı karşı karşıya... İşte ilk sonuçlar

03.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın sırasıyla yaptığı konuşmaların ardından oy kullanma işlemi tamamlandı. 21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 12.152 kişi oy kullanırken, oy sayımına geçildi.

CANLI | Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımına geçildi! Hasan Arat ve Serdal Adalı karşı karşıya... İşte ilk sonuçlar

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanma işlemi başladı. Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan seçimli genel kurulda Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat’ın yaptığı konuşmaların ardından siyah-beyazlı kongre üyeleri oy vermeye başladı.

21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede başkan adayı Hasan Arat turuncu oy pusulasını kullanırken, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. Seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olacak.

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

"BU DURUM BİZİM SON REZİLLİĞİMİZ OLACAK"

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Seçimi kazanmaları halinde bir sonraki organizasyonun farklı bir yerde yapılacağını söyleyen Adalı, "Bizim başkanlığımız döneminde organizasyonlarımızı stadyumda veya başka bir yerde yapacağız fakat burada yapmayacağız. Bu durum bizim son rezilliğimiz olacak. Tüm genel kurul üyelerimizden de özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yoğun bir gün olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Seçime tahmin ediyorum 11 bin katılım olacaktır. Herkesin kulübüne sahip çıkmak için gelip oyunu kullanmaya niyetli olduğunu görüyorum. İnşallah sahip de çıkacak" diyerek sözlerini tamamladı.

"BİR YERE GİDİYORSAM; O FUTBOLCUYU ALIR GELİRİM"

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Başkan adayı Serdal Adalı: "Transfer öyle kurgu resimlerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam; o futbolcuyu alır gelirim. Aday olduğumu açıkladığımda nedense birileri çok rahatsız oldu. O andan itibaren sosyal medyadan saldırmaya başladılar. Ben ortalığı germemek için herhangi bir cevap vermedim. Bu tip cevapların yerinin ve genel kurul olduğunun bilincindeyim."

"JÜBİLEMİ BEŞİKTAŞ'TA YAPACAĞIM"

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Serdal Adalı: 'Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek' diye bir söylem var. Camiayı ayrıştırmaktan başka bir işe yaramayan bu söylemlerden vazgeçelim. Ben Beşiktaşlıyım, jübilemi Beşiktaş'ta yapacağım. Bugün Beşiktaş'ımız için milattır. Sıkıntıları, üzüntüleri ve bunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Stadın kapasitesini artıracağız, misafir tribününde düzenlemeler yapacağız, bilet fiyatlarını düşüreceğiz."

"BANA AZ ÖNCE 20 SENEDİR NEREDE DEDİ"

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Beşiktaş başkan Hasan Arat: "Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana az önce 20 senedir nerede dedi. Sanırım yazıyı hazırlayanlar iyi hazırlamamış. Benim formam müzede duruyor. Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün neredeydiniz?"

"BUGÜN KENDİ İRADENİZLE BEŞİKTAŞ ZİHNİYETİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ"

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Hasan Arat: "Bugün kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri döndürebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır."

AHMET NUR ÇEBİ OYUNU KULLANDI

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Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın ardından Ahmet Nur Çebi de oy kullanma işlemini tamamladı.

OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

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Beşiktaş kongresinde oy kullanma işlemi sona erdi. 21 bin 219 kongre üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 12.152 kişi oy kullandı.

OY SAYIMI BAŞLADI

Siyah-Beyazlılar'da kullanılan oyların ardından oy sayımına geçildi.

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

TOPLAM

Hasan Arat: 654
Serdal Adalı: 569

3 Numaralı Sandık Sonucu

226 Oy: Hasan Arat
173 Oy: Serdal Adalı

2 Numaralı Sandık Sonucu

227 Oy: Hasan Arat
201 Oy: Serdal Adalı

1. Sandık Sonucu

201 Oy: Hasan Arat
195 Oy: Serdal Adalı

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