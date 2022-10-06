Canlı derste şoke oldular! Üvey babası soyunup...

Ohio Sanal Akademi'de bir canlı ders esnasında yaşanan olayda, David Lowe isimli bir üvey babanın birden soyunup cinsel organını o esnada kamerası açık halde derse katılmakta olan 16 yaşındaki üvey kızının kafasına sürttüğü ve öğretmenin ve 39 sınıf arkadaşının da olaya tanık olduğu iddia edildi.

ÖĞRETMENİ BİLDİRDİ

28 Eylül'de yaşandığı bildirilen olayın ardından öğretmenin durumu bildirmesi üzerine, 16 yaşındaki kızın üvey babasının halihazırda kayıtlı bir seks suçlusu olan ve daha sonra suçlanmadan önce Ohio'da tutuklanan David Lowe olduğu belirlendi. Cinsel dayatmayla suçlanan adamın, suçlamayı reddettiği ve şu anda 50.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

OKUL DESTEK SAĞLIYOR

Ohio Sanal Akademisi, olayın ardından yaptığı açıklamada, duruma tanık olan öğrencilere danışmanlara erişim imkanı sunduğunu doğruladı. Genç kızın son duruma dair ise yapılan bir açıklama olmadı.



