CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahip.

Galatasaray'da başkanlık seçim i başladı. Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Oy kullanma işlemi 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

Seçimde 4731 kişi oy kullandı.

Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıkların sayım işlemine geçildi.

BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.

Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.

Burak Elmas: Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.

Eşref Hamamcıoğlu: Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.

Yiğit Şardan: Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.