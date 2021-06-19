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CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

19.06.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 30 sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılan ilk 20 sandık sonucunda Eşref Hamamcıoğlu yarışı önde götürüyor. Burak Elmas 11. sandıktan itibaren sandıklarda en çok oyu alan olmaya başladı. Hamamcıoğlu'nu sırasıyla Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir takip ediyor.

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı. Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Oy kullanma işlemi 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi.

Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahip.

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip oldu

Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak.

TOPLAM (20/30)

Eşref Hamamcıoğlu: 1003
Burak Elmas: 935
Metin Öztürk: 556
Yiğit Şardan: 398
İbrahim Özdemir: 74

1. sandık sonucu

Metin Öztürk: 32
İbrahim Özdemir: 5
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16

2. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 46
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 72
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12

3. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 38
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 70
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14

4. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 29
İbrahim Özdemir: 9
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Yiğit Şardan: 18

5. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 35
İbrahim Özdemir: 2
Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 21

6. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 31
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 54
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 27

7. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 26
İbrahim Özdemir: 0
Eşref Hamamcıoğlu: 66
Burak Elmas: 45
Yiğit Şardan: 14

8. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 28
İbrahim Özdemir: 2
Eşref Hamamcıoğlu: 68
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 18

9. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 21
İbrahim Özdemir: 7
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Burak Elmas: 47
Yiğit Şardan: 23

10. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 25
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 59
Burak Elmas: 44
Yiğit Şardan: 7

11. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Burak Elmas: 53
Yiğit Şardan: 18

12. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 57
Yiğit Şardan: 23

13. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 3
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Burak Elmas: 59
Yiğit Şardan: 24

14. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 34
İbrahim Özdemir:3
Eşref Hamamcıoğlu: 15
Burak Elmas: 45
Yiğit Şardan: 36

15. Sandık Sonucu

Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 67
Yiğit Şardan: 18

16. Sandık Sonucu

Eşref Hamamcıoğlu: 49
Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 1
Burak Elmas: 54
Yiğit Şardan: 25

17. Sandık Sonucu

Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 34
Burak Elmas: 53
Yiğit Şardan: 26
İbrahim Özdemir: 6

18. Sandık Sonucu

Eşref Hamamcıoğlu: 41
Metin Öztürk: 16
Burak Elmas: 49
Yiğit Şardan: 22
İbrahim Özdemir: 3

19. Sandık Sonucu

Eşref Hamamcıoğlu: 37
Metin Öztürk: 18
Burak Elmas: 68
Yiğit Şardan: 17
İbrahim Özdemir: 1

20. Sandık Sonucu

Eşref Hamamcıoğlu: 36
Metin Öztürk: 29
Burak Elmas: 52
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4

  • Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olan 5 isim oylarını kullandı. Mustafa Cengiz de 9 numaralı sandıkta oy attı

  • Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

  • Seçimde 4731 kişi oy kullandı.

  • Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıkların sayım işlemine geçildi.

    • BAŞKAN ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

    İbrahim Özdemir: Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.

    Metin Öztürk: Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.

    Burak Elmas: Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.

    Eşref Hamamcıoğlu: Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.

    Yiğit Şardan: Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.

    OY KULLANMA İŞLEMİ 5 SAAT SÜRDÜ

    Oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışıyor

    30 SANDIKTA OY KULLANILDI

    Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy attı.

    BAŞKAN ADAYLARI

    Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

    Metin Öztürk

    Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

    Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

    İbrahim Özdemir

    Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

    Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

    Eşref Hamamcıoğlu

    Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

    Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

    Burak Elmas

    Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

    Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

    Yiğit Şardan

    Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

    Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

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