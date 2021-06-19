SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Faruk Süren: Galatasaray ile ilgilenmek lazım

Faruk Süren: Galatasaray ile ilgilenmek lazım

19.06.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, "Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezememek lazım. Katılımın böyle olması ve çok adayın bulunması güzel" dedi.

Faruk Süren: Galatasaray ile ilgilenmek lazım

Galatasaray’da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul’da, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Katılımın daha da fazla olmasını arzu eden Süren, "Katılım olması iyi. Ama daha da artmasını ben arzu ediyorum. Neticede 8 bin 300 üye aidatını ödemiş, seçime katılabilir durumda. Dolayısıyla en az bu sayının yüzde 50’sini burada istiyorum. Galatasaray ile ilgilenmek lazım. Ben üyeyim diye gezememek lazım. Katılımın böyle olması güzel. Çok aday olması da güzel. Demek ki çok insan değişik açılardan konuya bakarak, çözüm üretip, o çözümün hizmetini sunmak istiyor. Bu nedenle bizim oyumuzu istiyorlar. İnşallah Galatasaray için hayırlısı olacak" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

Dursun Özbek: Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacakDursun Özbek: Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak
Galatasaray için oy kullanmaya sedye ile geldiGalatasaray için oy kullanmaya sedye ile geldi
Yusuf Günay: Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!Yusuf Günay: Günün sonunda sarı-kırmızı renk kazanacak!
Hakan Ünsal: Göreve gelecek başkanı zor günler bekliyorHakan Ünsal: Göreve gelecek başkanı zor günler bekliyor
Galatasaray Kulübü başkanını seçiyorGalatasaray Kulübü başkanını seçiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Oy kullanmaya sedye ile geldiOy kullanmaya sedye ile geldi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Beşiktaş'ta dev zirve

Beşiktaş'ta dev zirve

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Umutlarımız paramparça oldu

Umutlarımız paramparça oldu

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.