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CANLI | İngiltere-Danimarka

07.07.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam İspanya'yı deviren İtalya EURO 2020'de ilk finalist olurken, ikinci finalist bu akşam belli oluyor. İngiltere Danimarka maçının galibi İtalya'nın rakibi olacak. Bu dev maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | İngiltere-Danimarka

İngiltere Danimarka maçı ile EURO 2020'de ikinci finalist belli oluyor. Daha önce Danimarka ile 13 kez karşı karşıya gelen İngiltere, rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik istatistiğine sahip.

CANLI ANLATIM

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İLK YARI SONUCU: İngiltere 1-1 Danimarka

45' Hakem Danny Makkelie ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.

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39' GOOOL! Simon Kjaer kendi kalesine gönderiyor. Sağ kanatta gelişen İngiltere hücumunda Bukayo Saka son çizgide içeriye yerden gönderiyor. Raheem Sterling'den önce topa kayarak müdahele eden Simon Kjaer topu kendi ağlarına gönderiyor.

38' İngiltere gole çok yaklaşıyor. Sağ kanatta hızlı gelişen İngiltere hücumunda ceza sahasına çevrilen topta Raheem Sterling kayarak vuruyor ancak kaleci açıyı iyi kapatıyor.

36' Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Raheem Sterling topun başına geçiyor, vuruşunu yapıyor ancak top barajdan geri dönüyor.

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30' GOOOL! Mikkel Damsgaard mükemmel bir gol atıyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor! Ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşta Mikkel Damsgaard topun başına geçiyor. Mikkel Damsgaard harika bir vuruş yapıyor ve takımını öne geçiren golü atıyor.

25' Ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda topa sahip olan Mikkel Damsgaard şutunu çekiyor, top az farkla auta gidiyor. İnanılmaz bir gol kaçtı...

16' Jordan Pickford'ın yaptığı hata ile topa sahip olan Danimarka, Martin Braithwaite'in şutuyla gole yaklaşıyor ancak top savunmaya çarparak kornere gidiyor.

13' Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Raheem Sterling topu düzeltiyor ve yerden şutunu çekiyor ancak kaleci Kasper Dolberg için kontrol etmesi kolay bir şut oluyor.

12' Sağ kanatta kazanılan korneri Mason Mount ön direğe ortalıyor ancak savunma topu kafayla uzaklaştırıyor.

11' İlk 10 dakika geride kalırken iki takımda kontrollü bir oyun sergiliyor.

4' Karşılaşmada ilk dakikalar geride kalırken oyun yapılan faullerle sürekli duruyor.

1' Maç başladı.

11'LER BELLİ OLDU!

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard, Braithwaite, Dolberg.

HARRY KANE’İN HEDEFİ GARY LINEKER’İ GERİDE BIRAKMAK

İngiltere formasıyla çıktığı son 26 maçta 18 gol, 9 asistle 27 gole doğrudan katkı sağlayan Harry Kane büyük turnuvalar tarihinde en fazla gol atan İngiliz oyuncu konumundaki Gary Lineker’i yakalamak istiyor. Dünya Kupası’nda 6, Avrupa Şampiyonası’nda 3 golü bulunan Kane 1 kez daha ağları havalandırırsa 10 gollü Lineker’in rekoruna ortak olacak.

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DOLBERG’E EFSANELERİ YAKALAMAK İÇİN 2 GOL LAZIM

EURO 2020’de 2 golü bulunan Kasper Dolberg, büyük turnuvalar tarihinde 4 gole ulaşan 3. Danimarkalı olabilir. Preben elkjaer Larsen, 1986 Dünya Kupası’nda, Jon Dahl tomasson da 2002 Dünya Kupası’nda 4 kez ağları sarsarken Dolberg’in 2 efsane ismi yakalaması için 2 gol daha atması gerekiyor.

İLK FİNALİST İTALYA OLMUŞTU

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren mücadelede, İspanya’yı penaltı atışlarında 4-2 ile geçerek ilk finalist oldu.

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda TSİ ile 22.00’de karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta İtalya 60’ıncı dakikada Federico Chiesa ile öne geçti: 1-0. Pes etmeyen İspanyollar 80’inci dakikada Alvaro Morata ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmaya gitti.

İki takım uzatma bölümünde de birbirine üstünlük sağlayamayınca finale çıkacak takımı belirlemek için seri penaltılara geçildi. Penaltılarda ise İtalya rakibini mağlup ederek finale yükselen ilk ekip oldu.

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Danimarka Milli Futbol Takımı İngiltere Milli Futbol Takımı
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