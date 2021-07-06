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CANLI | İtalya-İspanya

06.07.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finale sadece bir adım kalmışken fazla şans verilmeyen İspanya favorilerden biri oldu. İtalya ise tarihinin en iyi istatistiklerine ulaşırken müthiş bir performansa ulaştı. Mancini'nin takımı, turnuvanın en iyi orta sahalarından birine karşı oynayacak. EURO 2020'de nefeslerin kesileceği anlara sahne olacak İtalya-İspanya yarı final maçının canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | İtalya-İspanya

Euro 2020'de yarı final heyecanı başladı. Turnuvanın en iyi istatistiklerine sahip iki takımı yarı finalde eşleşti. Şampiyona öncesi tahminlerin hep Fransa-İtalya yarı finali olarak geçtiği bu maçta İtalya ve İspanya kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 22.00'de bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Chiesa, Immobile.

İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal.

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5'TE 5, NAMAĞLUP 32 MÜCADELE, REKORLAR...

İtalya turnuva öncesi istim üzerindeydi ancak Euro 2020'ye adeta damga vurdular. Roberto Mancini'nin ekibi A Milli Takımımız karşısında 3-0 kazandığı açılış maçının ardından firesiz yoluna devam etti. İtalyanlar 5'te 5 yapan tek ülke konumunda. Aynı zamanda 32 maçlık yenilmezlik serisi ile dünya rekoru peşindeler ve bu rekor İspanya ile Brezilya'ya ait. İspanya 2007-09 arasında üst üste 35 maç yenilmemiş ve 1993-96 arasındaki Brezilya'ya ortak olmuştu. İtalya, Milli Takımlar düzeyinde gol yememe rekorunu bu turnuvada geliştirdi.

GOL,PAS, TOPLA OYNAMA İSPANYA'DA

Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok kupa kazanan iki takımdan biri olan İspanya (3) aynı zamanda son dönemlerin en formda takımı. İspanya Euro 2012'de İtalya'yı 4-0 yenerek şampiyon olmuştu. İspanya bu turnuvada da beklenmedik şekilde en golcü takım (12), en çok pas yapan takım (%89.4) ve en çok topla oynayan %67.2 takım oldu.

VERATTI VE JORGINHO TOP KAYBETMİYOR

İtalya'da ise Veratti %95,7 ve Jorginho %95,2 pas isabet oranı ile adeta parıldıyor. Bu kadar isabetli pas yapan ve top kaybetmeyen İtalya'da Barella hücuma ciddi katkı veriyor. Attığı klas golle Belçika maçında perdeyi açmıştı. İtalya aynı zamanda 101 şut ile en çok şut çeken takım konumunda yer alıyor.

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İspanya Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
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