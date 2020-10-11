CANLI | Rusya-Türkiye

Rusya Türkiye milli maç için heyecan dorukta! UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Almanya ile oynanan hazırlık maçından 3-3'lük skorla ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, deplasmanda Rusya'yı devirerek 3 puanı elde etmek için sahada yer alacak. Almanya maçındaki kadronun aksine, as oyuncuların forma giymesi beklenen mücadele, milyonlarca futbolsever tarafından da canlı izlenecek.
Maçın canlı anlatımı 21.45'te bu sayfada olacak.
Rusya'nın ilk 11'i: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak Yılmaz
A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.
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