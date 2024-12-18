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Canlı yayında açık açık anlattı! Annelerini arıyorlardı amcaları istismarcı çıktı! 'Eteğimin altına karanlıkta ışık tutup...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 18:31
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Kayıp annelerini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 3 kız kardeş amcaları tarafından küçükken istismar edildiklerini anlattı. Sebile isimli kadın yaşadıklarını anlattı. İşte kan donduran olay...

Canlı yayında açık açık anlattı! Annelerini arıyorlardı amcaları istismarcı çıktı! 'Eteğimin altına karanlıkta ışık tutup...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 27 yaşındaki Habibe, kayıp annesini bulmak istediğini ve annesini babasının öldürdüğünden şüphelendiğini iddia etti.

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Habibe, babasının 3 kızına da şiddet uyguladığını ve onların kendi çocuğu olup olmadığını dahi bilmediğini söylediğini anlattı. Yayına bağlanan babası Yusuf ise kızlarına şiddet uyguladığını reddederek eski eşi Nezaket'ın uyuşturucu kullanıp aklını kaybettiğini ve eve erkekler getirdiğini iddia etti. Uyuşturucu iddiasını reddeden Habibe, annesinin amcaları tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattı.

"SÜRTÜNEREK GEÇİYORDU"

3 kız kardeş yayında ise skandal bir iddia ortaya attı. Amcaların sadece annelerini taciz etmediğini küçükken kendilerini de istismar ettiğini söyledi. 3 yaşında iken amcası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını belirten Sebile, daha sonra amcasının köye gittiğinde eteğine ışığı tuttuğunu ve mutfakta bulaşık yıkarken sürtünerek geçtiğini söyledi. "Bana yemek vermedi akşama kadar." dedi.

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Amcaları ise yayında iddiaları kabul etmedi. Ayrıca bir amcanın kedi ve köpek kestiği de konuşuldu. 3 kız kardeş babalarının annelerini kıskandığı için öldürdüğünden şüpheleniyor...

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Müge Anlı
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