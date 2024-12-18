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  4. Müge Anlı'dan yardım istedi! Kendisinden 17 yaş küçük aşkı 500 bin TL'sini alıp gitti: Yemeği çiğneyip ağzıma verirdi

Müge Anlı'dan yardım istedi! Kendisinden 17 yaş küçük aşkı 500 bin TL'sini alıp gitti: Yemeği çiğneyip ağzıma verirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 11:56
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Müge Anlı'nın programındaki dolandırıcılık hikayesinde anlatılanlar duyanların ağzını açık bıraktı. 57 yaşında olan Aysel'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisini anlatırken söylediği ifadeler gündem oldu.

Müge Anlı'dan yardım istedi! Kendisinden 17 yaş küçük aşkı 500 bin TL'sini alıp gitti: Yemeği çiğneyip ağzıma verirdi

Müge Anlı'da yine inanılmaz olaylar inanılmaz hikayeler vardı. Müge Anlı'nın programına konuk olan Aysel Hanım kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı.

Müge Anlı'ya çıkan Aysel, 2 buçuk sene boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını iddia etti. Kendisi 57 yaşında olan Aysel'in 40 yaşındaki sevgilisi 500 bin TL'yi alıp gitti. ''Evleneceğiz dedi, paramı aldı, çocuklarımdan ayırdı!'' diyerek stüdyonun ortasında ağladı.

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Aysel kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat'ı anlatırken ilginç ifadeler de kullandı.

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MÜGE ANLI "EN ENTERESANI" DİYEREK AÇIKLADI

Yozgat'ta tanıştıklarını söyleyen Aysel'in yaşadıklarını anlatan Müge Anlı "En enteresanı şu; beni o kadar çok seviyordu ki dişlerim acımasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi..." dedi. Aysel ise "Öyleydik inkar edemem ama maksadı beni dolandırmakmış, para için yağmış" diyerek ağlamaya başladı.

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Aysel Ferhat yüzünden çocuklarının kendisine küstüğünü söyledi "Ayağımda terlik bile yoktu beni kapıya attılar beni" dedi.

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Müge Anlı
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