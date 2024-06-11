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Canlı yayında açıkladı, taraftarı heyecanlandırdı! Erden Timur'dan geri dönüş sinyali

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.06.2024 12:23
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Transferdeki başarısı ile Galatasaray taraftarının gönlüne taht kuran isimlerden Erden Timur katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandırırken dönüş sinyali verdi. İşte detaylar...

Canlı yayında açıkladı, taraftarı heyecanlandırdı! Erden Timur'dan geri dönüş sinyali

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını düzenlediği basın toplantısında duyuran Erden Timur, CNBC-e'de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YAPACAK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"

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"Galatasaray ile çok güzel sürecimiz geçti" diyen Timur, "Ama eskiden beri öyleydi. Yönetici pozisyonunda çalışmadan önce de öyle. O öyle devam edecek zaten. Her türlü elimden geleni yapacağım. Kendi işimle ilgili, yurt dışında işlerimiz var. Halka arzla ilgili çalışmalarımız var. Yeni projelerle ilgili çalışmalarımız var. Onları anlatmaya başlayacağız. Uzak kaldığımız için çok yapacak şeyimiz var. Bu sefer onlara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

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Kendi işlerini tamamlamasının ardından ileride Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya soruya yanıt veren Erden Timur, "Konu bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Hayattaki en güzel günler, ben öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinizde olmak ister. Her anına şükretmek gereken bir şey. Ben hep güzel şeylerle anıyorum. Zorlukları var ama çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur." ifadelerini kullandı.

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