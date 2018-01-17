MAGAZİN

Canlı yayında başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 10:04 | Son Güncelleme 9 saat önce

İngiltere'de özel bir televizyon programına konuk olan moda uzmanı Mark Heyes, canlı yayında pantolonu patlayınca zor anlar yaşadı.

Canlı yayında başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

İngiltere'de Lorraine Kelly'in sunduğu sabah programına katılan moda uzmanı Mark Heyes, canlı yayında konuştuğu sırada pantolunun fermuarı yırtıldı. Büyük bir utanç yaşayan moda uzmanı, elleri ile önünü kapatmak zorunda kaldı.

OLAYI ESPRİYLE GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İzleyicilerin gülüşmeleri arasında devreye giren sunucu, konuğunun pantolununun dikilmesi için talimat verdi. Yaşadığı büyük talihsizliği geçiştirmeye çalışan moda uzmanı, yırtılan yeri küçük bir yastık ile kapatıp "Bu bana çok yakıştı gün boyu bu şekilde dolaşacağım" ifadelerine yer verdi.

REKLAM ARASINDA PANTOLU DEĞİŞTİ

Reklam arasında elbisesini değiştiren Mark, daha sorna moda üzerinde konuşmaya devam etti.

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İngiltere Mark Heyes

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