Canlı yayında başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

İngiltere'de Lorraine Kelly'in sunduğu sabah programına katılan moda uzmanı Mark Heyes, canlı yayında konuştuğu sırada pantolunun fermuarı yırtıldı. Büyük bir utanç yaşayan moda uzmanı, elleri ile önünü kapatmak zorunda kaldı.

OLAYI ESPRİYLE GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İzleyicilerin gülüşmeleri arasında devreye giren sunucu, konuğunun pantolununun dikilmesi için talimat verdi. Yaşadığı büyük talihsizliği geçiştirmeye çalışan moda uzmanı, yırtılan yeri küçük bir yastık ile kapatıp "Bu bana çok yakıştı gün boyu bu şekilde dolaşacağım" ifadelerine yer verdi.

REKLAM ARASINDA PANTOLU DEĞİŞTİ

Reklam arasında elbisesini değiştiren Mark, daha sorna moda üzerinde konuşmaya devam etti.