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Ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattı

07.03.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin filmlerinde rol alan ancak şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapan Mia Khalifa, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Sevilen isim yatak odasındaki en büyük zaafının şömine olduğunu söyleyerek hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattı

29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı, sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair fikirlerini belirten Khalifa hayranlarıyla evde molotof kokteyli yapımını anlatarak savaşın Putin’in istediği gibi gitmediğini söylemişti. Khalifa son olarak ise evinin yatak odasından oldukça cesur bir gönderi yayınladı.

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“EN BÜYÜK ZAAFIM”

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Sosyal medya fenomeni Khalifa, yatak odasında uzandığı anlarda geçtiği bir fotoğraf, “Şömine yatak odasındaki en büyük zaafım” notunu ekledi. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Fenomen isme pek çok yorum geldi.

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sosyal medya
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