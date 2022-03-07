Ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattı

29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı, sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair fikirlerini belirten Khalifa hayranlarıyla evde molotof kokteyli yapımını anlatarak savaşın Putin’in istediği gibi gitmediğini söylemişti. Khalifa son olarak ise evinin yatak odasından oldukça cesur bir gönderi yayınladı.

“EN BÜYÜK ZAAFIM”

Sosyal medya fenomeni Khalifa, yatak odasında uzandığı anlarda geçtiği bir fotoğraf, “Şömine yatak odasındaki en büyük zaafım” notunu ekledi. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Fenomen isme pek çok yorum geldi.



