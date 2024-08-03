Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 'Canlı yayında bir küçücük öpeyim' Sosyal medyada gündem oldu! Çocuklara yönelik skandal video tepki çekti 'Eve gelen kuryeyle cilveleşirsen bir sürü takipçi gelir'

    'Canlı yayında bir küçücük öpeyim' Sosyal medyada gündem oldu! Çocuklara yönelik skandal video tepki çekti 'Eve gelen kuryeyle cilveleşirsen bir sürü takipçi gelir'

    03.08.2024 12:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    YouTube'da çocuklara yönelik içerikler paylaşan bir kanal sosyal medyada gündem oldu. Kanal içerisindeki oyun videolarından bir tanesinde karakterin fenomen olmak ve daha çok takipçi kazanmak için yaptığı uygunsuz hareketlerin gösterilmesi tepki çekti. Videodaki 'Kapıya gelen takipçisi canlı yayında bir küçücük öpeyim', 'Eve gelen kuryeyle cilveleşirsen bir sürü takipçi gelir' gibi skandal ifadeler eleştiri yağmuruna tutulurken o videoyu bir sosyal medya kullanıcısı ve YouTuber gündeme getirdi.

    'Canlı yayında bir küçücük öpeyim' Sosyal medyada gündem oldu! Çocuklara yönelik skandal video tepki çekti 'Eve gelen kuryeyle cilveleşirsen bir sürü takipçi gelir'

    Sosyal medya platformu YouTube'da çocuklara yönelik bazı içerikler sık sık gündem olurken son olarak sosyal medyada paylaşılan bir kanal, içeriklerindeki bazı uygunsuz detaylarla gündem yarattı. Dila Kent oyun kanalında yer alan videolar, 'Sertaç Abi' adlı bir sosyal medya kullanıcısı ve YouTuber tarafından paylaşılarak eleştiri yağmuruna tutuldu ve gündeme getirildi.

    'Sertaç Abi' söz konusu YouTuber'ın çok sayıda izlenme aldığını vurgulayıp çektiği videoların içeriklerine dikkat çekti ve "YouTube’da ağırlıklı olarak kız çocuklarımıza yönelik oyun ve eğlence videoları çeken Dila Kent isimli bir kanaldan video göstereceğim sizlere. Kanalın 6,06 MİLYON abonesi olup son bir ayda 377 MİLYON izlenme almış. Bu zamana kadar YouTube’da çocuklarımız tarafından 7.7 MİLYAR kez izlenmiş. YouTube’da iki kanalı olup toplamda 1500 videosu vardır. Genelde aşk, ilişki, korku vb videolar çekiyor." dedi.

    s1

    Bir videoyu örnek gösteren ve +18 olduğunu düşündüğünü belirttiği videonun başlığının ise "Doğru seçimi yap, fenomen ol" olduğu görüldü.

    s2

    Videolardan bir tanesinde oyun karakterinin eve gelen kuryeyle daha çok takipçi gelsin diye cilveleştiği görüldü. O görüntülere Sertaç Abi "Sizlere video içerisinden bazı sahneleri göstereyim. Burada eve gelen kuryeyle cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin diyerek kapıyı açıyor ve twerk isimli +18 cinsellik dansı yapıyor. Resmen sapıklık öğretiyor!" yorumunu yaptı.

    s3

    Oyunda daha çok takipçi gelmesi için karakterin canlı yayın açıp kamera karşısında çeşitli hareketler yaptığı da görüldü. O anlarla ilgili "Bu sahnede, odasına koyduğu telefonuyla canlı yayın açıp kamera karşısında abuk sabuk hareketler yaparak “ooo takipçilerim artıyor Instagrammer olacağım!”diyor. Kız çocuklarımızı özendirdiği şeylere bakınız!" yorumunu yaptı.

    s4

    Sahnelerden bir tanesi de yeni takipçi gelmesi için canlı yayında karakterin burnunu deldirdiği anlar eleştirildi. 'Sertaç Abi' isimli kullanıcı, "Bu sahnede, “ Açtığımız canlı yayında takipçi kazanmak için burnumuzu deldirelim piercing takalım kesin yeni takipçi gelir. Takipçilerim sizin için yapıyorum” diyerek burnunu deldiriyor. Özendirmek!" yorumunu yaptı.

    s5

    Bir başka sahnede ise oyun içindeki karakterin evine gelen takipçisini öptüğü görüldü. O anlara dair "Bu sahnede, sosyal medyadan ünlü olmaya çalışan kızımız evine gelen tanımadığı bir takipçisi ile kapıyı açar açmaz tanışmadan konuşmadan direk öpüşüyor. Videoda çocuklarımıza işlenen şeyleri görüyorsunuz!" yorumu yapıldı.

    s6

    Söz konusu videoya çocukların da beğenip devam etmesini istediği çok sayıda yorum yaptığı vurgulandı.

    YouTuber'lar tarafından çocuklara yönelik olarak çekilen videolar içerikleri nedeniyle tartışma konusu oldu.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    youtube sosyal medya çocuklar video
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

    Orta Doğu yangın yeri! Savaş hazırlıkları başladı... İsrail'den bir suikast daha: Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

    Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

    Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

    Benzine 2 liraya yakın indirim!

    Benzine 2 liraya yakın indirim!

    Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

    Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

    İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

    İstanbul’da akılalmaz olay: ‘Salam yalattılar bana! Korkunç insanlar…’

    Tufan Erginbilgiç'in CEO'su olduğu Rolls-Royce, her çalışanına 700 sterlinlik hisse verecek

    Tufan Erginbilgiç'in CEO'su olduğu Rolls-Royce, her çalışanına 700 sterlinlik hisse verecek

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

    Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.