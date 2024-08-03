'Canlı yayında bir küçücük öpeyim' Sosyal medyada gündem oldu! Çocuklara yönelik skandal video tepki çekti 'Eve gelen kuryeyle cilveleşirsen bir sürü takipçi gelir'

Sosyal medya platformu YouTube'da çocuklara yönelik bazı içerikler sık sık gündem olurken son olarak sosyal medyada paylaşılan bir kanal, içeriklerindeki bazı uygunsuz detaylarla gündem yarattı. Dila Kent oyun kanalında yer alan videolar, 'Sertaç Abi' adlı bir sosyal medya kullanıcısı ve YouTuber tarafından paylaşılarak eleştiri yağmuruna tutuldu ve gündeme getirildi.

'Sertaç Abi' söz konusu YouTuber'ın çok sayıda izlenme aldığını vurgulayıp çektiği videoların içeriklerine dikkat çekti ve "YouTube’da ağırlıklı olarak kız çocuklarımıza yönelik oyun ve eğlence videoları çeken Dila Kent isimli bir kanaldan video göstereceğim sizlere. Kanalın 6,06 MİLYON abonesi olup son bir ayda 377 MİLYON izlenme almış. Bu zamana kadar YouTube’da çocuklarımız tarafından 7.7 MİLYAR kez izlenmiş. YouTube’da iki kanalı olup toplamda 1500 videosu vardır. Genelde aşk, ilişki, korku vb videolar çekiyor." dedi.

Bir videoyu örnek gösteren ve +18 olduğunu düşündüğünü belirttiği videonun başlığının ise "Doğru seçimi yap, fenomen ol" olduğu görüldü.

Videolardan bir tanesinde oyun karakterinin eve gelen kuryeyle daha çok takipçi gelsin diye cilveleştiği görüldü. O görüntülere Sertaç Abi "Sizlere video içerisinden bazı sahneleri göstereyim. Burada eve gelen kuryeyle cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin diyerek kapıyı açıyor ve twerk isimli +18 cinsellik dansı yapıyor. Resmen sapıklık öğretiyor!" yorumunu yaptı.

Oyunda daha çok takipçi gelmesi için karakterin canlı yayın açıp kamera karşısında çeşitli hareketler yaptığı da görüldü. O anlarla ilgili "Bu sahnede, odasına koyduğu telefonuyla canlı yayın açıp kamera karşısında abuk sabuk hareketler yaparak “ooo takipçilerim artıyor Instagrammer olacağım!”diyor. Kız çocuklarımızı özendirdiği şeylere bakınız!" yorumunu yaptı.

Sahnelerden bir tanesi de yeni takipçi gelmesi için canlı yayında karakterin burnunu deldirdiği anlar eleştirildi. 'Sertaç Abi' isimli kullanıcı, "Bu sahnede, “ Açtığımız canlı yayında takipçi kazanmak için burnumuzu deldirelim piercing takalım kesin yeni takipçi gelir. Takipçilerim sizin için yapıyorum” diyerek burnunu deldiriyor. Özendirmek!" yorumunu yaptı.

Bir başka sahnede ise oyun içindeki karakterin evine gelen takipçisini öptüğü görüldü. O anlara dair "Bu sahnede, sosyal medyadan ünlü olmaya çalışan kızımız evine gelen tanımadığı bir takipçisi ile kapıyı açar açmaz tanışmadan konuşmadan direk öpüşüyor. Videoda çocuklarımıza işlenen şeyleri görüyorsunuz!" yorumu yapıldı.

Söz konusu videoya çocukların da beğenip devam etmesini istediği çok sayıda yorum yaptığı vurgulandı.

YouTuber'lar tarafından çocuklara yönelik olarak çekilen videolar içerikleri nedeniyle tartışma konusu oldu.