Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Kanada'da meydana gelen korkunç olay yürek burktu. Bir sağlık çalışanı olan Hellen Nyubato, dinlenmek için gittiği motelin havuzunda boğularak can verdi. O sırada canlı yayın açmış olan genç kadın, yayını izleyen Kenyalı aile üyeleri ve arkadaşlarının gözleri önünde hayatını kaybederken, onlara akıl almaz bir acı yaşattı.

YÜZÜYORDU

Nyabuto olay esnasında Facebook üzerinden canlı yayındaydı. Havuzun sığ ucundan gülümsediği görülen genç kadın, yüzüyor ve canlı yayında onu izleyen izleyicilerle konuşuyordu. Ancak derin uca gittikten sonra, birden mücadele ediyor gibi göründü ve kameranın görüş açısının dışına çıktı.

YARDIM ÇAĞIRDIĞI DUYULDU

Sonrasında yardım çağırdığı duyuldu ve diğer motel misafirleri, havuza girip Nyabuto'nun cansız bedenini fark edene kadar genç görüntü saatlerce sessiz kaldı. Canlı yayın olayın ardından Facebook'tan kaldırıldı.

YAŞLILARLA ÇALIŞTI

Nyabuto, 2018'de Kenya'dan Kanada'ya taşındı ve uzun süredir kuzeybatı Toronto banliyölerinde bir bakım evinde çalışıyordu. Nyabuto'nun yakın arkadaşı Alfonce Nyamwaya, yaptığı açıklamada arkadaşının sonuna kadar yaşlılarla çalıştığını ve gerçekten buna dair bir tutkusu olduğunu söyledi.

AİLENİN GEÇİMİNİ O SAĞLIYORDU

Nyubato'nun çocukluğunda kolejden sınıf arkadaşı olan Nyamwaya, yaptığı açıklamada ''Helen ailesinin geçimini sağlayan kişiydi. Onları hep desteklerdi. Şimdi büyük bir boşluk bıraktı.'' diye açıkladı.

DESTEK İSTEDİ

Alfonce, Nyabuto'nun yurt dışına taşındığından beri memleketine dönmediğini ve sevdiklerinin onu ziyaret etmek için Toronto'ya gelmeyi planlarken, şimdi vücudunu eve geri getirmek için yeterli parayı toplamaya çalıştıklarını anlattı. "Dualara ihtiyacımız var. Maddi desteğe ihtiyacımız var.'' diye de ekledi.



