Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

24.08.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Hellen Nyabuto Perşembe günü Chatsworth, Ontario'da bir motel havuzunda yüzerken hayatını kaybetti. Bir sağlık çalışanı olan genç kadın, sosyal medya hesabında canlı yayın açtığı esnada boğulurken, Kenya'daki ailesi ve arkadaşları dehşet içinde ve çaresizce o anları izledi.

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Kanada'da meydana gelen korkunç olay yürek burktu. Bir sağlık çalışanı olan Hellen Nyubato, dinlenmek için gittiği motelin havuzunda boğularak can verdi. O sırada canlı yayın açmış olan genç kadın, yayını izleyen Kenyalı aile üyeleri ve arkadaşlarının gözleri önünde hayatını kaybederken, onlara akıl almaz bir acı yaşattı.

Etraftakiler çığlık atarken ortalık bir anda karıştı! O anlar saniye saniye kaydedildiEtraftakiler çığlık atarken ortalık bir anda karıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

YÜZÜYORDU

Nyabuto olay esnasında Facebook üzerinden canlı yayındaydı. Havuzun sığ ucundan gülümsediği görülen genç kadın, yüzüyor ve canlı yayında onu izleyen izleyicilerle konuşuyordu. Ancak derin uca gittikten sonra, birden mücadele ediyor gibi göründü ve kameranın görüş açısının dışına çıktı.

YARDIM ÇAĞIRDIĞI DUYULDU

boğulma

Sonrasında yardım çağırdığı duyuldu ve diğer motel misafirleri, havuza girip Nyabuto'nun cansız bedenini fark edene kadar genç görüntü saatlerce sessiz kaldı. Canlı yayın olayın ardından Facebook'tan kaldırıldı.

Korkunç olay! Anne ve kızına aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladıKorkunç olay! Anne ve kızına aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

YAŞLILARLA ÇALIŞTI

Nyabuto, 2018'de Kenya'dan Kanada'ya taşındı ve uzun süredir kuzeybatı Toronto banliyölerinde bir bakım evinde çalışıyordu. Nyabuto'nun yakın arkadaşı Alfonce Nyamwaya, yaptığı açıklamada arkadaşının sonuna kadar yaşlılarla çalıştığını ve gerçekten buna dair bir tutkusu olduğunu söyledi.

AİLENİN GEÇİMİNİ O SAĞLIYORDU

hellen

Nyubato'nun çocukluğunda kolejden sınıf arkadaşı olan Nyamwaya, yaptığı açıklamada ''Helen ailesinin geçimini sağlayan kişiydi. Onları hep desteklerdi. Şimdi büyük bir boşluk bıraktı.'' diye açıkladı.

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardıFırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

DESTEK İSTEDİ

aile78u90

Alfonce, Nyabuto'nun yurt dışına taşındığından beri memleketine dönmediğini ve sevdiklerinin onu ziyaret etmek için Toronto'ya gelmeyi planlarken, şimdi vücudunu eve geri getirmek için yeterli parayı toplamaya çalıştıklarını anlattı. "Dualara ihtiyacımız var. Maddi desteğe ihtiyacımız var.'' diye de ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!
Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”
Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...
Anahtar Kelimeler:
Kanada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İlginizi Çekebilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Her gün bir avuç iltihaplanmayı önler, Alzheimer'ı yavaşlatır!

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.