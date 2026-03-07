Canlı yayında çılgına döndüler! Beşiktaş'ın yıldızlarından büyük tepki: Bir şeyler dönüyor...

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü ve kaleci Ersin Destanoğlu, yayıncı kuruluşa yaptıkları açıklamalarda hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, özellikle ilk yarıda yaşanan bir pozisyona dikkat çekerek Leroy Sane’nin oyundan atılması gerektiğini savundu. Kökçü, maçın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"BİZE KARŞI BİR ŞEYLER DÖNÜYOR"

Orkun Kökçü açıklamasında, "İlk yarıya daha iyi başlayabilirdik, ikinci devrede daha istekliydik. Aslında ilk yarıda atılacak kişi ikinci yarı atıldı! 10 kişi kaldılar, pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Kırmızı kart öncesi ikinci sarı kart olayı var. Hep aynı şeyler oluyor. Bize karşı şeyler dönüyor, anlayamıyorum." dedi.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu da karşılaşmadaki bazı pozisyonlarda VAR’ın devreye girmemesi nedeniyle şaşkınlık yaşadığını belirtti. Destanoğlu, değerlendirmesinde şu sözleri kullandı:

"VAR NEDEN ÇAĞIRMIYOR?"

Genç kaleci açıklamasında, "Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz bir pozisyon. Trabzon'da, Fener'de çağırıyorlar, şimdi çağırmıyorlar. VAR nasıl çağırmıyor? Anlam veremiyorum. İkinci yarı Osimhen'in pozisyonu var, arkasını dönüyor. İnanılmaz. Anlam veremiyorum. Millete verilmiyor bize veriliyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcuların maç sonrası açıklamalarında özellikle hakem yönetimi ve VAR kararları ön plana çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular, karşılaşmadaki bazı kritik pozisyonların yeterince incelenmediğini savundu.