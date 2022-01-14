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Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü, tüm Türkiye'ye o belgeyi gösterdi! "Ben hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim"

14.01.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, TFF ve MHK'ye ateş püskürdü. Beşiktaş maçındaki hakem yönetimine tepki gösteren Dilmen, "Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic'in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim." dedi.

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü, tüm Türkiye'ye o belgeyi gösterdi! "Ben hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim"

Beşiktaşlı Batshuayi'nin Gaziantep FK ceza sahası içinde ayağına basıldıktan sonra yere düşerek penaltı beklemesi sonrası hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi. Karşılaşmanın adeta önüne geçen bu pozisyon için siyah-beyazlı cami ayağa kalkarken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TRT Spor ekranlarında sert değerlendirmelerde bulundu.

"BEN FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE REZALET ŞEYLER GÖRMEDİM"

VAR'ın neden devreye girmediğini anlamadığını belirten Dilmen, "Penaltıyı görmedim ama Batshuayi'nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR'dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR'da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakacaksınız VAR'a. Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic'in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim." ifadelerini kullandı.

rıdvan dilmennnn

"YALANCILAR SÖYLÜYOR İŞTE"

Rıdvan Dilmen ayrıca TFF'ye ağır eleştiriler de bulunurken, "Türk futbolunda Emre bey de (Asbaşkan Emre Kocadağ) dahil olmak üzere görmediği bir şey var. TFF'nin hoşuna gidiyor MHK'ye sallanması. Hakemleri bu hale getiren TFF'dir. Sekizinci haftaya kadar kafa kafaya giden lig birden bire farklı bir hale geliyor. Üç takımın teknik direktörü gitmiş, konuyu sadece hakem olarak görmemek lazım. Trabzonspor iyi oynayıp kazandıkça üç büyüklerin psikolojisini bozdu. Bu kadar puan farkı da hakeme bağlanmaz. TFF'den birileri diyormuş ki Emre Kocadağ ve Rıdvan Dilmen hakemleri yapılandırıyormuş. Kim mi söylüyor bunları? Federasyonda üst düzey yöneticiler. Yalancılar söylüyor işte. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25 30 tane hakeme ulaşmış. Rize'nin evinde Beşiktaş'a attığı golde hakem faulü görmüyor. Ceza sahasında bir karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş yazıyor kağıtta." dedi.

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