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Canlı yayında cinsel organını gösterdi! Naked Attraction (Çıplak Cazibe) sunucusunun ağzı açık kaldı

03.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan ve çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction (Çıplak Cazibe) ilginç anlara sahne oldu. Programa katılan bir yarışmacının cinsel organını gösterdiği anlarda şovun sunucusu Anna Richardson ve konuğu fetiş modeli Rara büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Canlı yayında cinsel organını gösterdi! Naked Attraction (Çıplak Cazibe) sunucusunun ağzı açık kaldı

Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan programda yarışmacılar bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyor. Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve kafasını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor. Programın son bölümü ise bir hayli tuhaf anlara sahne oldu. Bir yarışmacının cinsel organını gösterdiği anlarda sunucu ve konuğunun verdiği tepki sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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“BU GERÇEK Mİ?”

Sunucu Anna Richardson ve konuğu fetiş modeli Rara, karşılarındaki çıplak yarışmacının cinsel organını gördüğünde verdikleri tepkiyle gündem oldu. Programın sunucusu Richardson yarışmacıyı gördüğünde, “Bu gerçek mi? Vay be! Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum” dedi. Programın konuğu Rara ise, o anlarda, “Bu kelimenin tam anlamıyla üçüncü bir bacak” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Naked Attraction
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