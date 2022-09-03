Canlı yayında cinsel organını gösterdi! Naked Attraction (Çıplak Cazibe) sunucusunun ağzı açık kaldı

Channel 4 isimli televizyon kanalında yayınlanan programda yarışmacılar bir bölmede karşılarındaki “çıplak sevgili adayını” parça parça görüyor. Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve kafasını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor. Programın son bölümü ise bir hayli tuhaf anlara sahne oldu. Bir yarışmacının cinsel organını gösterdiği anlarda sunucu ve konuğunun verdiği tepki sosyal medyanın gündemine yerleşti.

“BU GERÇEK Mİ?”

Sunucu Anna Richardson ve konuğu fetiş modeli Rara, karşılarındaki çıplak yarışmacının cinsel organını gördüğünde verdikleri tepkiyle gündem oldu. Programın sunucusu Richardson yarışmacıyı gördüğünde, “Bu gerçek mi? Vay be! Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum” dedi. Programın konuğu Rara ise, o anlarda, “Bu kelimenin tam anlamıyla üçüncü bir bacak” yorumunu yaptı.



