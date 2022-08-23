Cinsel organı olmadan doğmuştu! Servet harcayarak kolundan penis yaptırdı

İnterseksüel olarak dünyaya gelen Roshaante isimli bir adam ameliyat yolculuğunu anlattı ve koluna deriden tam işlevli bir penis aşılamak için yaklaşık 80.000 sterlin (yaklaşık 1 milyon 706 bin 503 TL) harcadığını ortaya koydu. Yapay penis yolculuğunun uzun, zor, acılı ve maliyetli bir süreç olduğundan bahseden Roshaante, kendisiyle benzer bir hayat hikayesine sahip olan kişilere ilham olabilmek için ameliyat sürecini paylaştığını söyledi.

ÖN KOLUNDAN DERİ ALINDI

Ön kolundaki izin hayatını özetlediğini dile getiren Roshaante, “Bu yara bana falloplasti ameliyatı olduğum için verildi. Falloplasti temelde bir penisi şekillendirmek için koldan yağ, kas, atardamar, damar ve deriyi çıkardıkları cerrahi bir işlemdir. Rahat bir şekilde tuvaletimi yapabilmem için üretram uzatıldı. Cinsel hayatım için ise erektil bir cihaz yerleştirildi.” dedi.

Görünüşünden ve yaşam tarzından memnun olmasına rağmen yapay peni oluşum sürecinin zorluğunu anlatan Roshaante, “Beş ameliyat oldu ve altıncısına giriyorum. Bana yaklaşık 80 bin sterline mâl oldu” diye konuştu.