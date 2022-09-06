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Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazılı olanları bile okuyamadı

06.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD televiyonları akılalmaz bir ana tanıklık etti. Canlı yayınlar esnasında yaşanan türlü talihsizlikler sık sık gündem olsa da böylesi bir an herkes için oldukça ürkütücüydü. NBC üyesi KJRH televizyonu için çalışan haber spikeri, yayın esnasında kendisine inme inince bir anda tüm ülkede manşetlere taşındı.

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazılı olanları bile okuyamadı

Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir televizyon kanalında görev yapan oldukça genç, sağlıklı ve başarılı haber spikeri Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı. Genç kadın, kafası karışmış görünüyordu ve bir sıkıntı yaşadığı da her halinden belliydi.

YAYINA DEVAM EDEMEDİ

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Birkaç saniye mücadele eden Chin izleyicilerden özür diledi ve ''Üzgünüm, bu sabah bana bir şeyler oluyor'' diyerek durumunu açıklmaya çalıştı. Kendini toparlayamayınca, hava durumu güncellemesi için yerini hızlıca meteorolog Annie Brown'a devretti ve daha sonra canlı yayına devam edemedi.

İNME İNDİĞİ ANLAŞILDI

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Neyse ki kadının iş arkadaşları durumun ciddiyetini çabuk kavradı ve 911’i arayarak ambulans çağırdı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, genç kadına canlı yayında inme indiğini açıkladı. Chin'in yaşadığı şey felç başlangıcıydı ancak gerçek anlamda bir felç geçirmemişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Talihsiz kadın, “Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun için çok üzgünüm.” diyerek yaşadıklarını ve duygularını aktardı.

''BAŞIMIN BELADA OLDUĞUNU ANLADIM''

O güne çok enerjik ve mutlu başladığını anlatan Chin, her şeyin haber yayını sırasında birkaç dakika içinde gerçekleştiğini söyledi. Genç spiker ''İlk olarak, bir gözümde kısmi görüş kaybı yaşadım. Daha sonra elim ve kolum uyuştu. O zaman, teleprompter’da tam önümde yazılı olan kelimeleri ağzımdan çıkaramayınca başımın büyük belada olduğunu anladım.'' diye konuştu durumuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
inme (beyin krizi)
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