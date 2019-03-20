Canlı yayında depreme yakalandılar! İşte saniye saniye o anlar

Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depreme spiker ve konuğu Denizli’de uydu üzerinden yayın yapan DEHA isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yakalandı. Serhat Delikara’nın hazırlayıp sunduğu ve canlı olarak yayınlanan ‘Yazıyor Yazıyor’ isimli programın bugünkü konuğu Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk oldu.
Programın başlamasından 4 dakika sonra Öztürk organ bağışının önemini anlatırken, sarsıntı olmaya başladı. Ancak yayından çıkmayan kanal çalışanları deprem anını canlı olarak vermeye devam etti. Bu sırada Delikara ise "Deprem oluyor sevgili seyirciler, çok ciddi bir deprem oluyor. Ama hayatta devam ediyor yapacak bir şey yok, canlı yayında depreme yakalandık." diyerek izleyicileri sakin olması konusunda telkin etti.
Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından masada duran bardaktan su içerek korkusunu atmaya çalıştı.
(İHA)
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