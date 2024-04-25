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Canlı yayında Erdoğan’ın sözleri hatırlatıldı ama… Şaşırtan çıkış: 'Test etmek zorundayım' Öğretmen ataması için o günü işaret etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.04.2024 10:35
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Çok sayıda vatandaşın gözü kulağı öğretmen ataması ile ilgili yaşanan gelişmelerde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması takviminin açıklanması için pazartesi gününü işaret ederken mülakat konusuna dair de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel seçimlerdeki "Mülakatı kaldıracağız" sözleri hatırlatılan Bakan Tekin, "Öğretmenleri test etmek zorundayım. Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim?" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merakla beklenen öğretmen atamaları için tarih verdi. Atama rakamında uzlaşıldığını belirten Tekin, takvimin ve sayıların açıklanması için pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısını işaret etti. Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarını önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Rakamda uzlaştık." ifadelerini kullandı.

TV100'den Kübra Par'a konuşan Bakan Tekin mülakatla alakalı da "Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim?" dedi.

Bakan Tekin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"DÜNYANIN HİÇBİR TARAFINDA BİZİM KADAR MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE TARTIŞILMIYOR"

"En son müfredat değişikliği 2017 yılında kısmi müfredat değişikliği yapılmıştı onun öncesinde 2006 veya 2007’ydi dolayısıyla zaman olarak müfredat değişikliğini tartışmanın çok absürt olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir tarafında bizim kadar müfredat değişikliği yoğun bir şekilde tartışılmıyor. Güncel gelişmeleri zaten müfredata entegre etmek zorundayız.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçtiğimiz yıl 45 bin + 5 bin atama yaptık. Bu yıl da biz ihtiyaçlarımızı tanımladık. Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla birlikte rakamı belirleyeceğiz. Öğretmen atamalarını önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Rakamda uzlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz, atama da yapacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimlerde "mülakatı kaldıracağız" vaadine karşı çıktığı hatırlatılan Tekin, “Öğretmenleri test etmek zorundayım” diyerek, “Şu andaki halihazırda öğretmen arkadaşlarımız atanırken KPSS sınavına giriyorlar ve KPSS sınavı 3 oturumdan oluşan bir sınav. Biz yaklaşık 130’a yakın branşta öğretmen ataması yapıyoruz. 130 branşın tamamı 2 sınava giriyor. Genel Kültür, Genel Yetenek… Fakat ÖSYM sadece 18 branşa ilave olarak öğretmenlik alan bilgisi sınavı yapıyor. Bu büyük çoğunluk atandığı alanla ilgili bilgisini test ettiğimiz hiçbir şey yok burada. Ben atanacak öğretmenimizin alan bilgisini ölçmek durumunda değil miyim? Mülakatta yaptığımız şey bahsettiğimiz testlerde KPSS sıralamasına girdi ben diyorum ki üniversitelerde şu anda uygulanan bir model var bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçerken deneme dersi anlattırıyorlar. Ben de diyorum ki öğretmen arkadaşlarımıza deneme dersi anlattırmak istiyorum” dedi.


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