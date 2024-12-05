Canlı yayında fenalaşmıştı! İlber Ortaylı hastane odasından paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu Okan Bayülgen'in programında canlı yayın sırasında fenalşmıştı. Ortaylı apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı kısa süre sonra ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Altaylı, "Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok. Biliyorsunuz, İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması vücutta, zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş." demişti.

Ardından açıklamasına şu sözlerle devam etmişti: "Çok önemli değil ama önemsiz de denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun, diye çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsun. daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi"

HASTANE ODASINDAN SON DURUMUNU ANLATTI!

Sevenlerini endişelendiren İlber Ortaylı, hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Video yayınlayan Ortaylı, "Çok sevgili dinleyicilerim bir iki gün önce vücuttaki iltihaplanma dolayısıyla dengem bozuldu. Hastaneye geldim çok şükür geldiğimin ilk günü de Koç Hastanesi'nin şifalı elleriyle dirildim. Bugün taburcu ediliyorum. Arayan soranlara teşekkür ediyorum. Endişelenmeye gerek yok. Ben rahatım sizler de rahat olun" dedi.