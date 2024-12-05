MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında fenalaşmıştı! İlber Ortaylı hastane odasından paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

Canlı yayında fenalaşmıştı! İlber Ortaylı hastane odasından paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.12.2024 21:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen'in programında canlı yayın sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, hastane odasından sevenlerine seslendi. Sağlık durumu nasıl?

Canlı yayında fenalaşmıştı! İlber Ortaylı hastane odasından paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu Okan Bayülgen'in programında canlı yayın sırasında fenalşmıştı. Ortaylı apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı kısa süre sonra ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

ilber-ortayli-03122024-1-k7wxk0w

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı! Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı!

Altaylı, "Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok. Biliyorsunuz, İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması vücutta, zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş." demişti.

ilber-ortayli-finalasti

Ardından açıklamasına şu sözlerle devam etmişti: "Çok önemli değil ama önemsiz de denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun, diye çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsun. daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi"

Bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı Bu defa korkuttu! Hastaneye kaldırıldı

HASTANE ODASINDAN SON DURUMUNU ANLATTI!

Sevenlerini endişelendiren İlber Ortaylı, hastane odasından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Video yayınlayan Ortaylı, "Çok sevgili dinleyicilerim bir iki gün önce vücuttaki iltihaplanma dolayısıyla dengem bozuldu. Hastaneye geldim çok şükür geldiğimin ilk günü de Koç Hastanesi'nin şifalı elleriyle dirildim. Bugün taburcu ediliyorum. Arayan soranlara teşekkür ediyorum. Endişelenmeye gerek yok. Ben rahatım sizler de rahat olun" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-05 205140

Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

'Cezaevi girişinde başörtülerinin kesildiği' iddiasına soruşturma! Görevden uzaklaştırıldılar

'Cezaevi girişinde başörtülerinin kesildiği' iddiasına soruşturma! Görevden uzaklaştırıldılar

RTÜK ceza vermişti! Final tarihi belli oldu!

RTÜK ceza vermişti! Final tarihi belli oldu!

Ankara kulislerini hareketlendiren ziyaret

Ankara kulislerini hareketlendiren ziyaret

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

Benzinin ardından motorinin fiyatı da değişiyor! Bugün deponuzu doldurmayın (5 Aralık akaryakıt fiyatları)

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Federasyon başkanıyım diye konuşamıyorum." dedi! Dursun Özbek'in sözlerine sert çıkıştı: "Ahlak sınırlarını zorluyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Federasyon başkanıyım diye konuşamıyorum." dedi! Dursun Özbek'in sözlerine sert çıkıştı: "Ahlak sınırlarını zorluyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.