MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Canlı yayında rahatsızlanıp programı yarıda bırakmıştı! İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Canlı yayında rahatsızlanıp programı yarıda bırakmıştı! İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak programda rahatsızlanınca yayına devam edememişti. Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara neden olduğu belirtildi.

Canlı yayında rahatsızlanıp programı yarıda bırakmıştı! İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak canlı yayında fenalaşınca yayına devam edememişti. Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İLBER 2

Ortaylı'nın son sağlık durumuna ilişkin açıklamayı Gazeteci Fatih Altaylı yaptı. Altaylı
İlber Ortaylı'nın hastaneye yatırıldığını söyledi ve Ortaylı'nın durumunu şu sözlerle anlattı:

'BACAĞINDAKİ YARA...'

"Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok. Biliyorsunuz, İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması vücutta, zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş.

ALTAYLI

"KAÇIYOR HASTANEDEN"

Çok önemli değil ama önemsiz de denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun, diye çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsun. daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi"

Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

Bir yıl sonra ilk! Bankalar harekete geçti... Parası olan herkesi ilgilendiriyor

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

CHP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti! 'Şehrimin menfaati için Erdoğan'ın emrindeyim'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları ve asgari ücret hakkında açıklama

Türkiye bu fuhuş ağını konuşacak! 18 yaş altı kızları acımasızca zorladılar: Şoförlerinin aylığı 350 bin lira... Kiralık katilleri bile var

Türkiye bu fuhuş ağını konuşacak! 18 yaş altı kızları acımasızca zorladılar: Şoförlerinin aylığı 350 bin lira... Kiralık katilleri bile var

Ünlü sunucu 'rezalet' deyip sert çıktı: Sütyen yok altta da...

Ünlü sunucu 'rezalet' deyip sert çıktı: Sütyen yok altta da...

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.