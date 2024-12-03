Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı! Okan Bayülgen: 'Yüksek ateşiniz çıkacak galiba'

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen'in sunduğu programa konuk oldu. Programın ilerleyen dakikalarında Prof. Dr. İlber Ortaylı rahatsızlandı.

İLBER ORTAYLI PROGRAMA DEVAM EDEMEDİ

Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine programa ara verildi, Ortaylı rahatsızlığı nedeniyle programa devam edemedi.

OKAN BAYÜLGEN: 'YÜKSEK ATEŞİNİZ ÇIKACAK GALİBA'

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz, yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." dedi.