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  4. Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı! Okan Bayülgen: 'Yüksek ateşiniz çıkacak galiba'

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı! Okan Bayülgen: 'Yüksek ateşiniz çıkacak galiba'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.12.2024 21:23
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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı canlı yayında rahatsızlandı. Halsiz hali gözlerden kaçmayan Ortaylı, rahatsızlanması üzerine programdan ayrıldı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen'in sunduğu programa konuk oldu. Programın ilerleyen dakikalarında Prof. Dr. İlber Ortaylı rahatsızlandı.

İLBER ORTAYLI PROGRAMA DEVAM EDEMEDİ

Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine programa ara verildi, Ortaylı rahatsızlığı nedeniyle programa devam edemedi.

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OKAN BAYÜLGEN: 'YÜKSEK ATEŞİNİZ ÇIKACAK GALİBA'

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz, yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı
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