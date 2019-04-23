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Canlı yayında 'hayalin ne' sorusuna öğrenciden ilginç cevap!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, “Akademik olarak hayalin nedir” sorusuna verdiği 'Almanya' cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Canlı yayında sunucu, yayına katılan öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi.

Sunucu öğrencinin cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Suncucu 'Hayır' sözleri sonrası “23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan canlı yayın almanya

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