Canlı yayında 'hayalin ne' sorusuna öğrenciden ilginç cevap!

Canlı yayında sunucu, yayına katılan öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi.
Sunucu öğrencinin cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Suncucu 'Hayır' sözleri sonrası “23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci" dedi.
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