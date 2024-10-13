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Canlı yayında İsmail Kartal'ın "Gerçek şampiyon biziz" ifadelerine Okan Buruk'tan olay yanıt!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 01:30
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı verdikleri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kullandığı sözler üzerine açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Canlı yayında İsmail Kartal'ın "Gerçek şampiyon biziz" ifadelerine Okan Buruk'tan olay yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ligin 37. haftasında RAMS Park'ta elde ettikleri galibiyet sonrası söylediği "Gerçek şampiyon biziz" ifadelerine yanıt verdi.

''KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞU BELLİ''

4-Paok

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin geçen sezon 37. haftada Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ettiği maç sonrası Kartal'ın bu sözleri dikkat çekmişti. Buruk ise bu sözlere "Şampiyon olmuşsun bitmiş, Şampiyonlar Ligi'ne sen gidiyorsun, kupayı sen alıyorsun, onun gerisi saçma oluyor, komik oluyor yani. Zaten kupayı sen alıyorsun. Kupayı alınca kimin şampiyon olduğu belli." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal fenerbahçe galatasaray
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