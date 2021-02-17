Naz Elmas öyle bir rolle dönüyor ki...

Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor. Oyuncu kadrosunda Naz Elmas, Mehmet Çepiç, Ece Müderrisoğlu, Murat Aydın ve Gamze Dar bulunan yapımın Koordinatörlüğünü Alican Taze, Genel Koordinatörlüğünü İpek Tuğçe Kozan yapacak. Filmin görüntü yönetmenliğini Y. Emre Karadavut yapımcılığını ise Zeta Yapım-Serkan Kuşari üstlenecek.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Geçtiğimiz hafta İzmit'te gerçekleşen lansmana katılan oyuncu, ölümünün 50. yılında Leyla Atakan'ı da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte mezarı başında anıp çiçek bıraktı.

"GURUR DUYUYORUM"

Naz Elmas rol teklif edildiğinde büyük gurur duyduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi.

Elmas "Çok heyecanlıyım. Çünkü bahsedilen yıllarda kadın- erkek eşitliği tartışılırken, Leyla Hanım'ın 30'lu yaşlarında böyle bir mücadele vermesi büyük bir gurur. İleri görüşlülüğü, duruşu, insanlara yaklaşımı ve merhameti beni çok etkiledi. Senaryoyu okuyunca onun ruhunu elbise gibi giymeye başladım üzerime. Bugün burada olmaktan da büyük gurur duyuyorum" dedi.

Filmin 28 Haziran 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.



