Canlı yayında kafatasına ulaşıldı! Müge Anlı'da kan donduran itiraf! "Silivri’ye gömdüm, arada bir suluyorum"

Müge Anlı'nın ele aldığı Sevgi Demirci olayına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. 25 Ocak 2021 tarihinde, İstanbul’da sırra kadem basan anne Demirci ve çocukları Eren Polat ile Rümeysa Polat'a ilişkin gelişmeyi Müge Anlı açıkladı.

O TARİHTEN SONRA BİR DAHA HABER ALINAMADI

Kaybolmadan önceki son hafta sonunu, ilişkisi olduğu öne sürülen eski eşinin yeğeni Ü.Y.’ye ait İstanbul Silivri’de müstakil bir evde geçiren Sevgi Demirci ve çocuklarından habrr alınamaması üzerine harekete geçen Müge Anlı ve ekibi 2 kişinin daha kayıp olduğu bilgisine ulaştı.

Kayıp olarak aranan Sevgi Demirci’nin ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcasının oğlu E.P.’nin, 2018 yılında, İstanbul’da; eski eşi M.P.’nin ise 2018-2019 yılları arasında İstanbul’da kaybolduğu öğrenilirken bu olaylarda da şüpheli Ü.Y.’nin parmağı olduğu gün yüzüne çıktı.

CANLI YAYIN SIRASINDA KAFATASI BULUNDU

Sevgi Demirci ve çocuklarının, Silivri’de kayboldukları, Ü.Y.’ye ait adres belirlendi. Müge Anlıü itirafçı kuzen Ö.Y.’yi canlı yayına çıkardı. Bu sırada İstanbul Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bahsi geçen evde arama çalışmaları başlattı. Canlı yayında belirlenen bölgede kazı çalışması yapan ekipler kafatasına ulaştı.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Müge Anlı, cenazeye ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Ö.Y ise kan donduran açıklamalarda bulundu.

İtirafçı kuzen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hafta sonunu, kuzenim Ü.Y.’nin Silivri’deki evinde, Ü.Y., ben, kayıp Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla birlikte geçirdik. Oradan birlikte döndük. Geride arabaya sığmadığımız için sadece E. kalmıştı. Onu da Ü.Y. alıp getirecekti. Ancak o günden sonra hiçbirinden haber alamadım. Onlar kaybolduktan bir süre sonra kuzenim Ü.Y. ile aramızda para yüzünden bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni de onlar gibi gömerim’ dedi. Ertesi sabah kalktığımızda ise bana, ‘Gece sana ne anlattım?’ diye sordu. Ben de hiçbir şey anlatmadığını söyledim. Bana ‘Bunu bir yerde duyarsam seni bitiririm’ dedi. Korktum kaçtım. Şu an kazı yapılan, cenaze çıkarılan yeri kayıp E., yasaklı madde ekmek için kazmıştı”

Ayrıca, Sevgi Demirci’nin kızı Zeynep Polat ise canlı yayında, Ü.Y.’nin 2018 yılında kaybolan E.P.’nin kaybından da sorumlu olduğunu hatta aile içinde, “E.P.’yi öldürdüm. Silivri’ye gömdüm. Arada bir suluyorum” dediğini ifade etti.

