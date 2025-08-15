Mynet Trend

Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Cani eş yeniden tutuklandı

Osmaniye'de eşi Mehmet Y'nin zehirlenerek ölmesiyle ilgili davada Sebile Y. ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen Mustafa S. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Canlı yayında gözaltına alınan ve eşinin tarhana çorbası içtikten sonra öldüğünü itiraf eden Sebile Y. tekrar tutuklandı.

Osmaniye'de 22 Mart 2024 tarihinde evinde rahatsızlanan Mehmet Y. (53), kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetmişti. Mehmet Y'nin şüpheli ölümü ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Aile, bu ani ölümde Sebile ve yardım istediği üfürükçü Mustafa'nın parmağı olduğundan şüphelendiklerini dile getirmişti.

Sebile Y, uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini ve eşinin zehirlenerek öldürüldüğünü itiraf etmişti. Canlı yayında Mustafa'nın "Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" dediğini söyleyen Sebile Y, daha sonra da yaptığı tarhana çorbasına katılan su ile eşinin öldüğünü belirtmişti.

10 AY SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Sebile Y. (49) ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa S. gözaltına alınarak "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, ölen şahsın midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi. Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Tahliye sonrası Sebile Y. hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takip sonucu yakalanan Sebile Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

