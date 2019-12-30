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  4. Canlı yayında korkutan anlar! Önce bayıldı, sonra türkü söyledi

Canlı yayında korkutan anlar! Önce bayıldı, sonra türkü söyledi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Edirne'nin yerel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Ali Akartürk ile Türküler' programında korkutan anlar yaşandı. Programa konuk olan Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu’ndan Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü söylerken bir anda baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kendine gelen Ahmetçik, kaldığı yerden türkü söylemeye devam etti.

Edirne'de bulunan yerel televizyonda yayınlanan ve yerel sanatçı Ali Akartürk’ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları, Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu oldu. Grup üyelerinden Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bir anda yere yığıldı.

Programın sunucu Ali Akartürk, yayına ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre ara verilen canlı yayın, tekrar kaldığı yerden devam etti. Bir süre stüdyoda dinlendikten sonra tekrar yayına katılan Ahmetçik, grupla birlikte türküler söylemeye devam etti. (İHA)

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Edirne türkü canlı yayın

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