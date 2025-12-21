Mynet Trend

Canlı yayında küfür edince stüdyo sessizliğe gömüldü! O anlar ekrana yansıdı

Sky News spikeri Katie Spencer, 'taciz' iddialarıyla gündeme gelen David Walliams haberini sunduğu sırada canlı yayında küfür etti. Ricasına rağmen çoktan yayına verilmiş olan görüntülerin ardından sunucu, izleyenlerden özür dilemek zorunda kaldı.

Çiğdem Sevinç

Sky News spikeri Katie Spencer, David Walliams hakkındaki haberini sunarken canlı yayında küfür etti. Spencer’ın sözleri yayından çıkarılmadan ekrana gelince, stüdyoda kısa bir sessizlik yaşandı ve sunucu izleyicilerden özür dilemek zorunda kaldı.

TACİZ İDDİALARINI DUYUNCA...

Spencer, çocuk kitapları yazarı ve eski Britain’s Got Talent jüri üyesi David Walliams hakkında ortaya atılan “taciz” iddialarını aktarıyordu. Walliams’ın yayınevi HarperCollins UK, bu iddiaların ardından yazarla yeni kitap yayımlamama kararı aldığını açıklamıştı.

YENİDEN BAŞLAMAK İSTEDİ ANCAK ÇOKTAN YAYINA VERİLMİŞTİ

Muhabir, Walliams’ın yayınevindeki geçmişini anlatırken kelimelerini karıştırdı ve ardından “Oh f**k it, yeniden başlayacağım” dedi. Sözlerinin yayına girmeyeceğini düşündüğü anlaşılan Spencer, “Lütfen o kelimeyi söylediğim kısmı asla yayınlamayın” diye ekledi. Ancak görüntüler canlı yayına yansıdı.

Olayın ardından haber sunucusu Kamali Melbourne, “Eğer kötü bir dil duyulduysa özür dileriz” diyerek izleyicilerden af diledi.

