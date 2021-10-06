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Canlı yayında Mehmet Ali Erbil’den Deniz Akkaya’ya olay sözler: Sana belden aşağı çok iyi vururum ben

06.10.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Ronay’a gönderdiği taciz mesajlarının ifşa olması sonrasında gündeme bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil, Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Canlı yayında Deniz Akkaya ile ağız dalaşına giren Mehmet Ali Erbil, "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun" dedi. Bu sözler sert bir kavganın fitilini ateşledi.

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz canlı yayınında programın yorumcularından Deniz Akkaya, Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında yaşananları değerlendirdi.

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Söz hakkı doğunca canlı yayına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sorusunu yöneltmesi üzerine oldukça sinirlendi.

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"MÜNECCİM MİYİM?"

Deniz Akkaya'nın sorusuna "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim." şeklinde sert bir tepki gösteren Mehmet Ali Erbil'e yanıt veren Deniz Akkaya, "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı.

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"GEÇMİŞİMDEN VURMA"

"Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım'ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?" diyen Erbil'e, Deniz Akkaya, "Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma." dedi.

"SANA BELDEN AŞAĞI ÇOK İYİ VURURUM"

"Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır." diyen Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya'yı çılgına çevirdi.

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"SANA MI DÜŞTÜ BENİM UÇKURUMUN ŞEYİNİ TUTMAK"

Deniz Akkaya, "Sen bana belden aşağı vuramazsın. Adamsan söylersin. Gayet sakinim. Nedir benimle ilgili söyleceğin? Söyle... Beni hiçbir şey yerle bir edemez. Eğer sen benim bir çapkınlığımla ilgili bir şey söylüyorsan; ben kendi paramı kazanan, kendi çocuğuma bakan; senin eski karıların gibi hiçbir şekilde nafaka almadan keyfime bakan bir kadınım. Sana mı düştü benim uçkurumun şeyini tutmak? Kendine gel." şeklinde sert bir yanıt verirken Erbil de Akkaya için "Benim eski karılarıma laf edecek en son insandır kendisi." dedi.

Deniz Akkaya'nın, Mehmet Ali Erbil'e yanıtı ise şöyle oldu: "Ben karına laf etmedim. Sen eski karılarına kendin laf ediyorsun. Tuğba Erbil'in ipliği pazara nasıl çıktı?"

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
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