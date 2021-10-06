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Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştüm

06.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla açıklamalarda bulunması ve mesajları yayınlamasının ardından şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbil, "Z kuşağının tuzağına düştüm" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajları ifşa olmuştu: Z kuşağının tuzağına düştüm

Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınladı. İddiaya göre Erbil, önce genç kıza “Bu gece yanında uyumak istediğini” belirten mesaj yazıyor. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini Tik Tok’ta niye sergilediğini soruyor.

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Ronay yaptığı açıklamada, “Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir” dedi.

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“Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte” diyen Ronay, “Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü” iddiasında bulundu. Ronay’ın iddiasına göre, Tik Tok görüntülerinin yayınlanacağına dair şantaj mesajları da var.

Ronay sözlerini şöyle sürdürdü: “Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.”

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Ronay’ın yayınladığı cep telefonu ekranı kayıtlarında, vücudunun bazı bölümlerini sergilemesi için talepler de yer alıyor.

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ERBİL’DEN AÇIKLAMA

‘2. Sayfa’ programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil ise, “Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim” açıklamasında bulundu.

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Erbil kendisini şöyle savundu: “Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı ‘Bu kızın beklentisi farklı’ diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana ‘köpek’ diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram’dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım.”

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Instagram hesabından da açıklama yapan Erbil, “Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajları medyaya değil savcılığa sunacağım” dedi.

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Mehmet Ali Erbil taciz
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hangisini daha çok seviyorsunuz? 1) Bülent ERSOY 2) İbrahim TATLISES 3) Mehmet Ali ERBİL
Raklam peşinde ahlaksız bir kız
la bi git kıza yürümüşsün ters tepince yok tuzağa düştüm yok kuzenim atmış(sözde asistanı yazmış) yok gençlere destek olmak istedim.

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