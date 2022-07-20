Canlı yayında olduğunu bilmiyordu! Ekonomi programındaki iç çamaşırlı adam sosyal medyanın gündemine oturdu

CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box ekonomi programında ilginç anlar yaşandı. Andrew Ross Sorkin'in sunduğu programa Karen Firestone konuk oldu. 66 yaşındaki kadının Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz politikasını değerlendirdiği sırada birden köpek sesi duyuldu. Köpek sesleri nedeniyle konuşmasının engellediğini dile getiren Firestone, sunucudan ve izleyicilerden özür diledi. Tam o sırada kimsenin beklemediği bir olay yaşandı ve Firestone’in arkasından iç çamaşırlı bir adam koşarak geçti.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Canlı yayında yaşanan olayı sunucu ve konuğu arka plandan geçen iç çamaşırlı adamı görmezden geldi. Sosyal medya kullanıcıları ekonomik durumdan çok bu anları konuşmaya başladı.



