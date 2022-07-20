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Canlı yayında olduğunu bilmiyordu! Ekonomi programındaki iç çamaşırlı adam sosyal medyanın gündemine oturdu

20.07.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box ekonomi programı sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlı yayında ekonomi programına çevrimiçi olarak katılan bir konuğun arkasından iç çamaşırıyla geçen adam sosyal medyada viral oldu.

CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box ekonomi programında ilginç anlar yaşandı. Andrew Ross Sorkin'in sunduğu programa Karen Firestone konuk oldu. 66 yaşındaki kadının Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz politikasını değerlendirdiği sırada birden köpek sesi duyuldu. Köpek sesleri nedeniyle konuşmasının engellediğini dile getiren Firestone, sunucudan ve izleyicilerden özür diledi. Tam o sırada kimsenin beklemediği bir olay yaşandı ve Firestone’in arkasından iç çamaşırlı bir adam koşarak geçti.

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GÖRMEZDEN GELDİLER

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Canlı yayında yaşanan olayı sunucu ve konuğu arka plandan geçen iç çamaşırlı adamı görmezden geldi. Sosyal medya kullanıcıları ekonomik durumdan çok bu anları konuşmaya başladı.

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Amerika
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