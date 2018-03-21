MAGAZİN

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Star Tv’de yayınlanan Balçiçek İlter’le Olay Yeri Programında gündemi sarsacak bir iddia daha gündeme geldi.

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Programa katılan ve özel bir hastanede çalıştığını söyleyen hasta bakıcı Tuna B. solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye gelen 20 aylık kız bebeğin istismarının polise bildirilmediğini iddia etmişti! Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken hasta bakıcı bu kez de hastanede tedavi gören yaşlı hastalara verilen bir ilaçla ölümlerinin hızlandırıldığını söyledi.

ÜNLÜ SANATÇININ ANNESİNE İLAÇ VERİP ÖLÜMÜ HIZLANDIRDILAR
İddialara göre hastalara potasyum verilerek bir an önce kalplerinin durmasına neden olunuyordu.

Hasta bakıcı Tuna B. “Ben bu olayı üç kişide gördüm. Biz de ilaçlara dokunmak yasaktı, sadece hemşire ilaçları kullanır, her şeyi yapar. Bir tane hastanın damar yolu çıkması sebebiyle aşırı kan kaybından dolayı potasyum denilen bir ilaç verdiler ve ölümünü hızlandırdılar” dedi.

Tuna B. bu ilacın ünlü bir sanatçının annesine de verildiğini iddia ederek herkesi şoke etti. Hasta bakıcı aynı zamanda sanatçının bu durumu bilmediğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balçiçek ilter Balçiçek İlter olay yeri

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 23 Mart Cuma Beyaz Show fragmanı

Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 23 Mart Cuma Beyaz Show fragmanı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Afrika tatiline çıktı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Afrika tatiline çıktı

Makyajsız güzel Demet Özdemir

Makyajsız güzel Demet Özdemir

Aradığı aşkı dizi setinde buldu

Aradığı aşkı dizi setinde buldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Turabi Adem kavgası görüntülerini yayınlayın Acun Bey!

Turabi Adem kavgası görüntülerini yayınlayın Acun Bey!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.