Canlı yayında şok itiraf 'Eşim hamileyken beni aldattı'

Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında stüdyodakileri şoke eden bir itiraf geldi. Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, boşandığı karısının kendisiyle evli olduğu dönemde hamileyken kendisini çalıştığı fabrikanın şoförüyle aldattığını iddia etti.

Ankara'dan programı arayan seyirci, 'Karım çalıştığı fabrikada fabrika şoförüyle ilişki yaşamış. Bunun ilişkiye girdikten bir gün sonra itiraf ettirdim ona. Hemen boşanma davası açtım ve boşandım. İlk çocuğumun velayeti bendeydi. Ama ikinci çocuğumu hiç görmedim. Çünkü ikinci çocuğumun benim olmadığına dair şüphelerim var. Avukatım aracılığıyla DNA testi için dava açtırdım' dedi. Canlı yayındaki itiraflarla şoke olan sunucu Nur Viral ise 'Herkes doğuruyor ama herkes anne olamıyor' dedi.

