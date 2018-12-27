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Canlı yayında şok itiraf 'Eşim hamileyken beni aldattı'

zeki.akyurek zeki.akyurek
İLİŞKİLER  | 27.12.2018 21:42 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de yayınlanan ve Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan bir seyirci, eşinin hamile olduğu sırada kendisini aldattığını söyledi. Seyircinin anlattıkları karşısında Nur Viral ve stüdyodakiler dondu kaldı.

Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında stüdyodakileri şoke eden bir itiraf geldi. Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, boşandığı karısının kendisiyle evli olduğu dönemde hamileyken kendisini çalıştığı fabrikanın şoförüyle aldattığını iddia etti.

Ankara'dan programı arayan seyirci, 'Karım çalıştığı fabrikada fabrika şoförüyle ilişki yaşamış. Bunun ilişkiye girdikten bir gün sonra itiraf ettirdim ona. Hemen boşanma davası açtım ve boşandım. İlk çocuğumun velayeti bendeydi. Ama ikinci çocuğumu hiç görmedim. Çünkü ikinci çocuğumun benim olmadığına dair şüphelerim var. Avukatım aracılığıyla DNA testi için dava açtırdım' dedi. Canlı yayındaki itiraflarla şoke olan sunucu Nur Viral ise 'Herkes doğuruyor ama herkes anne olamıyor' dedi.

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nur viral beyaz tv hayatta her şey var

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